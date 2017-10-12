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Около 47% всех крупных предприятий Казахстана принадлежат государству

12.10.2017 11:33   459   0

Несмотря на декларируемые намерения, степень участия государства в реальной экономике снижается очень медленно - за год количество действующих государственных предприятий и организаций госсектора* сократилось всего на 0,4%, или на 112 компаний.

Это довольно низкий темп сокращения доли госсектора в экономике, учитывая непрекращавшийся рост в течение 2012-2016 годов. Кроме того, примеры более существенного выхода государства из реального сектора фиксировались в 2008 году (-288 предприятий по сравнению с количеством на начало октября 2017 года), в 2010 году - минус 514 госпредприятий за год и в 2011 году - минус 245 предприятий.

На начало октября текущего года порядка 10,3% всех действующих предприятий в Казахстане являются государственными или с госучастием.

* предприятия с государственным участием

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Чуть больше 10% от общего числа участников рынка - доля довольно умеренная, однако влияние госсектора в разных сегментах распределено неравномерно.

Основную массу экономических агентов в РК составляют малые предприятий, их насчитывается 97% всех действующих организаций. И в малом секторе непосредственное влияние государства довольно низкое - всего 8,8% малых предприятий являются государственными или организованы с госучастием. За последние 2 года доля таких предприятий в малом секторе снизилась на 103 единицы, или на 0,5%.

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Однако, профиль экономического развития страны до сих пор формирует крупный бизнес, и здесь позиции государства не только не ослабляются, но существенно укрепляются. В частности, в настоящий момент порядка 46,9% всех крупных действующих предприятий в РК находятся либо в полной государственной собственности, либо с частичным госучастием. Это самый высокий показатель доли госсектора в крупном бизнесе за последние 10 лет, при этом минимум был зафиксирован в 2007 году, когда таких предприятий было 41,7%.

В общем количестве средних предприятий доля государственных (в полной или частичной собственности) значительно выше, чем в крупном секторе - 56,5%. Следует отметить, что в последнее время сокращение влияния госсектора в этом сегменте идет достаточно успешно, если сравнивать с ситуаций, за последние 10 лет, когда таких предприятий было более 60%.

В январском послании народу Казахстана указано, что новый импульс экономическому росту должно дать снижение доли государства в экономике до 15% в ВВП, до уровня стран ОЭСР. В рамках реализации этой цели предполагается ряд мер, в т.ч. выход крупнейших компаний на IPO и приватизации перечня более мелких компаний.

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В настоящее время в РК проводится вторая волна приватизации, в этом году в конкурентную среду уже выпущено 111 предприятий, из которых 71 актив находился в коммунальной собственности, 20 - активы нацкомпаний, 10 - активы нацхолдингов и еще 10 - в республиканской собственности.

Всего к настоящему моменту приватизировано 290 активов, наибольшая доля (13,4%) - это предприятия обрабатывающей промышленности, а также организации профессиональной, научной и технической деятельности (12,8%).

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  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    81

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    22

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    54

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69,7
млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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