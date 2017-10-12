Около 47% всех крупных предприятий Казахстана принадлежат государству

Несмотря на декларируемые намерения, степень участия государства в реальной экономике снижается очень медленно - за год количество действующих государственных предприятий и организаций госсектора* сократилось всего на 0,4%, или на 112 компаний.

Это довольно низкий темп сокращения доли госсектора в экономике, учитывая непрекращавшийся рост в течение 2012-2016 годов. Кроме того, примеры более существенного выхода государства из реального сектора фиксировались в 2008 году (-288 предприятий по сравнению с количеством на начало октября 2017 года), в 2010 году - минус 514 госпредприятий за год и в 2011 году - минус 245 предприятий.

На начало октября текущего года порядка 10,3% всех действующих предприятий в Казахстане являются государственными или с госучастием.

* предприятия с государственным участием

Чуть больше 10% от общего числа участников рынка - доля довольно умеренная, однако влияние госсектора в разных сегментах распределено неравномерно.

Основную массу экономических агентов в РК составляют малые предприятий, их насчитывается 97% всех действующих организаций. И в малом секторе непосредственное влияние государства довольно низкое - всего 8,8% малых предприятий являются государственными или организованы с госучастием. За последние 2 года доля таких предприятий в малом секторе снизилась на 103 единицы, или на 0,5%.

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Однако, профиль экономического развития страны до сих пор формирует крупный бизнес, и здесь позиции государства не только не ослабляются, но существенно укрепляются. В частности, в настоящий момент порядка 46,9% всех крупных действующих предприятий в РК находятся либо в полной государственной собственности, либо с частичным госучастием. Это самый высокий показатель доли госсектора в крупном бизнесе за последние 10 лет, при этом минимум был зафиксирован в 2007 году, когда таких предприятий было 41,7%.

В общем количестве средних предприятий доля государственных (в полной или частичной собственности) значительно выше, чем в крупном секторе - 56,5%. Следует отметить, что в последнее время сокращение влияния госсектора в этом сегменте идет достаточно успешно, если сравнивать с ситуаций, за последние 10 лет, когда таких предприятий было более 60%.

В январском послании народу Казахстана указано, что новый импульс экономическому росту должно дать снижение доли государства в экономике до 15% в ВВП, до уровня стран ОЭСР. В рамках реализации этой цели предполагается ряд мер, в т.ч. выход крупнейших компаний на IPO и приватизации перечня более мелких компаний.

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В настоящее время в РК проводится вторая волна приватизации, в этом году в конкурентную среду уже выпущено 111 предприятий, из которых 71 актив находился в коммунальной собственности, 20 - активы нацкомпаний, 10 - активы нацхолдингов и еще 10 - в республиканской собственности.

Всего к настоящему моменту приватизировано 290 активов, наибольшая доля (13,4%) - это предприятия обрабатывающей промышленности, а также организации профессиональной, научной и технической деятельности (12,8%).