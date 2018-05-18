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ООН: Бизнес должен сам формировать вокруг себя устойчивую среду

18.05.2018 16:30   514   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Достижение целей устойчивого развития, принятых в 2015 году на саммите Организации Объединенных Наций, выгодно частному сектору любой страны, поскольку позволяет ему формировать вокруг себя стабильную окружающую среду и получать большие выгоды. Государственные же органы должны стимулировать процесс прихода частных компаний к пониманию выгод этого проекта – к такому выводу пришли участники пленарного заседания в рамках Global Challenges Summit 2018, организованного национальным управляющим холдингом «Байтерек» совместно с ООН.
 
В рамках панельной дискуссии «Преобразование нашего мира. Роль бизнеса в достижении всемирной повестки дня» представители международного и казахстанского бизнеса, государственных и неправительственных организаций, а также эксперты представили свое видение роли бизнеса в достижении устойчивого развития и экономических преобразований на глобальном и региональном уровне.
 
Напомним, что Организация Объединенных Наций в 2015 году приняла повестку дня развития до 2030 года, которая касается целей устойчивого развития. Эта повестка включает в себя 17 целей, которые делятся на множество подцелей и касаются не только экономического роста, но и повышения качества здравоохранения, образования и экологии, а также социальных условий в различных регионах планеты. Страны, достигающие этих целей, развиваются устойчиво и стабильно – и роль бизнеса, как крупного, так и среднего и малого, в этом огромна.
 
«Цели устойчивого развития, которые были приняты три года назад в Нью-Йорке, нацелены на то, чтобы искоренить бедность, чтобы продвигать устойчивое государственное управление, эффективное госуправление – то есть здесь целый спектр вопросов в реализации этих целей, и это влияет на жизнь самых обычных людей. И поэтому наивно думать, что только государство должно быть ответственно за реализацию этих целей – это должен быть подход сообща, - говорит постоянный координатор ООН и постоянный представитель ПРООН в Казахстане Норимаса Шимомура. - Здесь очень важна роль бизнес-сектора, частных компаний и корпораций, потому что они генерируют большую часть рынка, при этом не только целям устойчивого развития нужен бизнес, но и бизнесу нужны цели устойчивого развития», - замечает он.

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Представитель ООН отметил, что бизнесу комфортно существовать в условиях, когда экономика устойчива: если же ему приходится постоянно сталкиваться с природными и техногенными бедствиями или конфликтами в той или иной стране, то ему затруднительно не то, чтобы развиваться, а просто выживать в такой обстановке.

«Цели устойчивого развития предполагают автоматически устойчивость самого бизнес-сектора, - подчеркивает Шимомура. - И многие частные компании уже осведомлены о целях устойчивого развития, но здесь важно подчеркнуть роль государства: если оно будет их стимулировать к достижению целей устойчивого развития, то они будут находить на это деньги и вырабатывать такие подходы», - добавляет он.
 
Таким продвижением целей устойчивого развития среди бизнес-структур в Казахстане занимается национальный управляющий холдинг «Байтерек», в стратегию развития до 2023 года и в Кодекс корпоративного управления которого, по словам председателя его правления Айдара Арифханова, они также интегрированы.

«В прошлом году в холдинге «Байтерек» принята обновленная стратегия, в которой органично заложены принципы устойчивого развития, кроме того, в кодексе корпоративного управления все эти задачи заложены, - говорит г-н Арифханов. - Это означает, что при рассмотрении каких-то новых инвестпроектов мы будем в первую очередь смотреть на соответствие этих проектов этим целям устойчивого развития, экологическим, социальным целям. Каждый проект, который выносится на наше правление, мы с учетом принципов усточивого развития рассматриваем по всем критериям, которые есть», - подчеркивает он.

В результате государственную поддержку не получают проекты, которые могут принести ущерб экологии либо оказать негативное влияние на социально-экономическое развитие в каком-то регионе: холдинг их просто отклоняет. В результате, по признанию участников пленарного заседания, в Казахстане уже развивается практика ответственного инвестирования, предполагающая оценку экологических и социальных факторов и факторов добросовестного корпоративного управления в рамках инвестиционного анализа и при принятии инвестиционных решений. В результате Казахстан вполне может стать региональным лидером по вовлечению бизнеса в реализацию целей устойчивого развития. Но при этом, по мнению представителей ООН, ему еще многое предстоит сделать в этом направлении.
 
«Я бы сказал, что в Казахстане некоторые компании уже активно работают над целями устойчивого развития, но, естественно, нужно делать больше, нужно больше производить продуктов и услуг, которые гармонизированы или синхронизированы с целями устойчивого развития, - говорит г-н Шимомура. - Здесь можно говорить и о повторной  переработке материалов, и об экономии ресурсов в рамках проектов, но самое главное, чтобы со временем сами люди предпочитали использовать именно те продукты и услуги, которые дружественны природе и самому человеку. Тогда самому рынку будет необходимо предвосхищать новые потребности людей на рынке и самому производить такие продукты и услуги. В Казахстане есть все возможности для того, чтобы продвигать цели устойчивого развития, и роль бизнеса тут достаточно большая и она выполняется. Я рад, что мы с холдингом «Байтерек» выступили соорганизаторами сессии на нынешнем форуме, потому что это действительно уникальное мероприятие», - заключил он.

Крупнейшая бизнес-конференция SAP в Казахстане пройдет 30 мая 2018 года в отеле Hilton Астана

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Наступает эра мегаполисов и будет конкуренция между ними, которые борются за инвестиции, лучшие умы, технологии, создавая для этого все необходимые условия. Это важно для экономики людей и знаний. Учитывая это, Казахстан начал реализацию стратегии развития агломераций. Если у нас был раньше только 1 город с миллионным населением – город Алматы, то теперь прибавилась Астана, Шымкент, то есть 3 города
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