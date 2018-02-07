За 6 лет Владимир Путин заработал более 38 млн рублей

ЦИК обнародовала данные доходов президента России Владимира Путина за шесть лет, с 2011 по 2016 год. Заработок главы РФ составил 38,5 млн рублей. В указанную сумму входит заработная плата, военная пенсия и доходы от вкладов.

Информацию об источниках и размере доходов Путин представил избирательной комиссии для участия в выборах на пост президента России.

"Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, администрация президента Российской Федерации, доход от вкладов в банках, военная пенсия - 38 528 817 рублей", - сообщается в документе.

В документе уточняется, что на 13 счетах в банках у Путина было 13 млн 824 тыс. 390 рублей, также у него имелись 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург (MCX:BSPB)".

Согласно документу, у кандидата в президенты была квартира площадью 77 кв. м в Санкт-Петербурге, гараж (18 кв. м.) в том же городе. Путин владеет тремя легковыми автомобилями - ГАЗ 21М 1960 года выпуска, ГАЗ - 21М 1965 г.в. и ВАЗ-2121 Нива 2009 г.в., а также прицепом автомобильным "Скиф" 1987 г.в.

"Обязательства имущественного характера: квартира - 153,7 кв. м в Москве (бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и гаражное место - 18 кв. м, Санкт-Петербург (членство в ВОА)", - указывается в документе.

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