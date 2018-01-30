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Отменить регулирование оптовых цен на газ предлагают депутаты

30.01.2018 18:23   2351   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Депутаты мажилиса инициировали проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон «О газе и газоснабжении», предусматривающий отказ от государственного регулирования оптовых цен на сжиженный газ.

«Цель законопроекта - это обеспечение привлекательности переработки газа для заводов – производителей сжиженного нефтяного газа, повышение транспарентности распределения на внутреннем рынке и экспорта», - пояснил в ходе презентации документа депутат мажилиса Бактыкожа Измухамбетов.

Он добавил, что сегодня «розничные цены на сжиженный газ в Казахстане значительно выше оптовых, и лишь незначительно уступают розничным ценам в соседних странах». В результате, «наши заводы работают в убыток, поставляя газ на внутренний рынок, только за текущий год общий убыток казахстанских производителей сжиженного газа составил более 48 млрд тенге».

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«Но самое важное, что регулируемые государством цены на сжиженный газ ведут к усилению ценового перекоса на рынке энергетических продуктов с последующим искусственным ростом спроса. Политика по регулированию цен на сжиженный нефтяной газ не решает главную задачу по созданию должного социального эффекта в виде низких цен для конечных потребителей. Конечный потребитель всё равно платит за сжиженный газ цену, сопоставимую с розничными ценами в соседних странах, а весь ожидаемый социальный эффект политики регулируемого ценообразования вместо населения достается посредникам в виде завышенной торговой маржи», - подчеркнул депутат.

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По мнению депутатов, необходимо либерализовать оптовое ценообразование на сжиженный газ на внутреннем рынке посредством проведения оптовых торгов через электронные торговые площадки. Предлагаемые ими поправки предполагают поэтапное внедрение данного механизма с 1 января 2019 года. На весь газ, продаваемый через электронные торговые площадки, не будет распространяться утверждаемая Министерством энергетики РК предельная оптовая цена.

«На первом этапе предлагается реализовывать через электронные торговые площадки 20% сжиженного газа, поставляемого на внутренний рынок в рамках плана поставки, с последующим поэтапным повышением указанной доли. Кроме того, предполагается, что покупателями газа на электронной торговой площадке на первом этапе могут быть только газосетевые организации, а впоследствии - также промышленные предприятия, владельцы сетей авто газозаправочных станций и газонаполнительных пунктов (поэтапно со второго полугодия 2020 года)», - пояснил Измухамбетов.

В результате, по оценкам авторов законопроекта, ко второму полугодию 2021 года государственное регулирование оптовых цен сохранится только на сжиженный газ, реализуемый населению через групповые резервуарные установки, а также для предприятий нефтехимии, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

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«По ориентировочным расчетам экономический эффект для государства от переработки сжиженного нефтяного газа на нефтегазохимическом производстве выше по сравнению с экспортом сжиженного нефтяного газа в 3 раза и 3,5 раза по сравнению с использованием сжиженного нефтяного газа в качестве газомоторного топлива», - подчеркнул Измухамбетов.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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