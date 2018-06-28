Пьянство за рулем и оскорбление подчиненных: за что чиновников привлекают к ответственности?

Антиобщественное поведение, оскорбление подчиненных, вождение авто в состоянии алкогольного опьянения, нецелевое использование служебного транспорта. За эти виды нарушений норм Этического кодекса госслужащих чиновников чаще всего привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Как отметил сегодня в ходе брифинга в Агентстве по делам госслужбы и противодействия коррупции директор Департамента контроля в сфере госслужбы Равиль Тюлебаев, также в первом полугодии установлено порядка 20 фактов нарушений очередности при предоставлении жилья и земельных участков госслужащим.

«Все выявленные нарушения рассмотрены на заседаниях Советов по этике. Выработаны конкретные рекомендации по восстановлению нарушенных прав и привлечению к ответственности виновных лиц», - отметил Равиль Тюлебаев.

В целом, по его словам, Агентством и его территориальными департаментами с начала года проведено 491 проверка, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной причиной увеличения числа проверок является увеличение количества обращений, поступающих в адрес Агентства. Так, 85% из всех проверок проведены на основании обращений граждан. Связывают этот факт в ведомстве с повышением доверия населения к деятельности Агентства, а также увеличением доли граждан, готовых сообщить о неэтичном поведении государственных служащих в уполномоченный орган.

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По результатам проверок выявлено 6 176 нарушений законодательства в сфере госслужбы и норм служебной этики, в том числе при проведении конкурсных процедур на занятие вакантных должностей, при направлении госслужащих на переподготовку и повышение квалификации госслужащих, при предоставлении компенсации за переработку, а также нарушения порядка привлечения госслужащих к дисциплинарной ответственности.

«В отчетном периоде, на основании внесенных представлений, отменены 20 незаконно принятых актов и решений госорганов. Всего за пять месяцев текущего года по результатам проверок восстановлены права 277 граждан. По рекомендации советов по этике за отчетный период к дисциплинарной ответственности привлечено 160 должностных лиц: в том числе за совершение поступков, дискредитирующих госслужбу 37, на нарушение этического кодекса 23», - резюмировал спикер.