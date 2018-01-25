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Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Азербайджаном об автомобильном сообщении

25.01.2018 10:50   868   0

Депутаты сената в четверг на пленарном заседании приняли закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о международном автомобильном сообщении". 

Как пояснил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая перед депутатами, целью соглашения является дальнейшее развитие сотрудничества в области международного автомобильного сообщения и упрощение осуществления автомобильных перевозок между двумя государствами. 

Соглашением "устанавливаются правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами, регламентируются виды автоперевозок". 

"Это соглашение нацелено не только на развитие двусторонних перевозок между Казахстаном и Азербайджаном. Мы в последние 2-3 года видим большое увеличение транзитных перевозок через Азербайджан автомобильным транспортом в направлении Грузии и Турции. (...) В прошлом году мы завершили строительство порта Курык, там и железнодорожный, и автомобильный паром, то есть в направлении Азербайджана автомобильный поток грузовой будет расти значительно", - подчеркнул Касымбек. 

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Соглашение совершено в Баку 3 апреля 2017 года. 

Закон передан на подпись главе государства. 

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казахстанца
погибли на своей работе в 2017 году
Цитата дня
Я нисколько не боюсь сланцев, потому что они не решат всех проблем и не закроют всех потребностей мира в энергоресурсах
Александр Новак
Министр энергетики Российской Федерации
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