Парламент РК принял поправки по вопросам венчурного финансирования

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял во втором, окончательном чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам рискового (венчурного) финансирования", передает "Интерфакс-Казахстан".

Таким образом, закон считается принятым в целом парламентом и направляется на подпись главе государства.

По словам министра по инвестициям и развитию Казахстана Жениса Касымбека, который ранее представлял поправки в мажилисе, в Казахстане рынок венчурного финансирования практически отсутствует. Инвесторы из Казахстана вкладывают инвестиции через иностранные юрисдикции. Там они получают соответствующие налоговые льготы, используют зарубежное законодательство для структурирования сделок по венчурному финансированию.

Главная цель закона - создать правовую базу для развития венчурного финансирования, в том числе путем внедрения в казахстанское право новых договорных конструкций и инструментов; дополнить систему государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности мерами по софинансированию казахстанских венчурных фондов.

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Поправками предусмотрено введение дополнительных понятий, являющихся особенностью венчурного финансирования. Это "венчурный фонд", "венчурное финансирование", "венчурный управляющий".

Устанавливаются формы, в которых могут создаваться венчурные фонды. Это АО, хозяйственные товарищества, а также простые товарищества без образования юридического лица.

Документом также устанавливаются требования к количеству участников венчурного фонда. Их должно быть не менее двух. Устанавливаются требования и к венчурному управляющему. Это должно быть юридическое лицо. Оно одновременно должно быть участником фонда.

Вводится также запрет для венчурных фондов рекламировать свою деятельность среди широких слоев населения.

Законом вводятся новые формы соглашений, которые могут заключать венчурные фонды и их портфельные компании. Это акционерное соглашение для венчурного фонда в форме АО или соглашение об осуществлении прав участников в случае, когда венчурный фонд учрежден в форме хозяйственного товарищества.

«Данным соглашением участники фонда могут договариваться между собой для выстраивания единой тактики инвестирования, голосования и согласовывать другие условия управления активами фонда. Кроме того, венчурные фонды и портфельные компании смогут заключать опционный договор и соглашение об опционе. Опционный договор даст право инвестору или венчурному фонду при наступлении определенных обстоятельств и событий потребовать выкупа или продажи доли в фонде или в портфельной компании по определенной цене и на каких-либо иных определенных условиях. Соглашение об опционе, в свою очередь, позволит заключить опционный договор при получении оферты, при этом акцепт будет представляться заранее и его нельзя будет отозвать», - пояснял министр.

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По его словам, в случае принятия закона ожидается: стимулирование возникновения частного рынка венчурного капитала; развитие собственной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений; повышение инновационной активности реального сектора; привлечение иностранных инвестиций; приток интеллектуальных ресурсов.