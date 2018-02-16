Первая казахстанская криптовалюта популярна за рубежом

По словам спикера, KZ Cash - это первая криптовалюта национального и регионального масштаба.

«Использование проверенного алгоритма хеширования X11 с 11-ю видами шифрования обеспечивает высочайший уровень надежности, а гибридный майнинг позволяет сочетать высокую скорость обработки транзакций и низкую стоимость комиссии. 45% дохода получают майнеры - непосредственно те люди, которые за живые деньги покупают майнинговое оборудование, тратят электроэнергию и ресурсы на обеспечение стабильности сети», - объяснил Алибек Махамбетабиев.

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«Мы, когда наш проект сделали, то не ожидали такого большого интереса из-за границы. Нас скачивают топовые страны - США, ЕС, Азия. Россия активно участвует в добыче и торгах. Из Германии есть большой запрос», - отметил создатель KZ Cash.

Несмотря на то, что валюта появилась три месяца назад, ее мощности в настоящий момент составляют 10-15 терахеш.

«Это венчурное инвестирование со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не могу говорить о курсе. Мы не являемся продавцами криптовалюты. Рынок оценивает все сам - майнеры добывают монеты из сети, они сами продают и покупают. Но хочу отметить, что курс доходил до 8 долларов. Сейчас произошла коррекция, и мы находимся в пределах 4-5 долларов за KZ Cash», - рассказал Алибек Махамбетабиев.

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Одно из основных неудобств криптовалют, препятствующих их широкому применению – это большое время подтверждения транзакций. То есть время, за которое один человек окончательно и бесповоротно передаёт другому деньги. У KZ Cash такой проблемы попросту не существует.

«В Казахстане есть большая потребность. Мы разговаривали с платежными сервисами нашей страны, и они проявляют к нам большой интерес. Просто платёжные сервисы оглядываются на наш Национальный банк, но я думаю, со временем все наладится и законодательство будет», - подчеркнул создатель KZ Cash.

В настоящее время компания рассматривает вопрос о регистрации «финансовой песочнице» МФЦА.

«Если мы сможем привлекать туда людей. Мы готовы получить все разрешительные документы», - заключил создатель первой казахской криптовалюты.

ФОТО: Олег СПИВАК