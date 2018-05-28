Первую программу развития отрасли возобновляемых источников энергии могут принять в Казахстане

8 июня 2018 года в г. Астана состоится 2-ой Саммит по возобновляемым источникам энергии – международная индустриальная площадка, в работе которой примут участие более 500 делегатов и спикеров из всех стран мира.
Цель Саммита – обсуждение «за» и «против» использования возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение «зеленого» будущего нашей страны и всего мирового сообщества.
Свои доклады и мнения на мероприятии представят более 20 казахстанских и зарубежных спикеров из Германии, Италии, Китая, Южной Кореи, Индии, ОАЭ, Армении, Азербайджана. В их числе государственные деятели, предприниматели, нобелевские лауреаты, представители медиа-индустрии и доктора наук.
По итогам работы Саммита организаторы планируют прийти к единому мнению о концепции, отсутствующей на сегодняшний день широкомасштабной государственной программы развития отрасли, включающей в себя технологические, финансовые, административные и иные необходимые рынку ресурсы.
Проект также решает стратегическую задачу привлечения в Казахстан международных разработчиков, инвесторов и поставщиков технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а также ведущих специалистов со всего мира для общения и обмена опытом.
В работе Саммита примут участие:
- министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев
- глава подразделения Shell в Казахстане Оливьер Лазар
- глава Фонда Конрада Аденауэра в Казахстане Томас Хелм
- лауреат Нобелевской премии мира, Директор департамента окружающей среды и развития Экономической и социальной комиссии Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Рае Квон Чунг
- лауреат Нобелевской премии мира, Президент Всемирного форума по устойчивому развитию доктор Раджендра Кумар Пачаури
- председатель глобального совета солнечной энергии, Основатель национальной федерации солнечной энергии Индии Пранав Р. Мехта
- заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов
- руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Рапиль Жошыбаев
- исполнительный директор Международного финансового центра «Астана» Айдар Казыбаев
- генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» Асет Магауов
- руководитель проекта ЮСАИД «Энергия будущего» Армен Арзуманян
- заместитель исполнительного директора Международного научно-технического центра Айдын Туребаев
- генеральный директор ТОО «Бурное Солар-1» Нурлан Капенов
- генеральный секретарь Арабской комиссии по возобновляемым источникам энергии AREC Мухаммед Аль Тани
- специалист по возобновляемым источникам энергии Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Ханьянг Вэй
- директор департамента по возобновляемым источникам энергии МЭ РК Айнур Соспанова
- член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Шавхат Утемисов
- профессор по связям с общественностью университета Hochschule Hannover, доктор Анника Шах
- профессор бизнес-информационных систем доктор Дагмара Мак
- инженер по атомной энергетике, MBA Донато Аззароне
- профессор управления общего делового администрирования, Управления окружающей средой в Дрезденском техническом университете в Циттау, Почетный доктор Маттиас Крамер
- ведущий банкир департамента энергетики и природных ресурсов по России, Кавказу и Центральной Азии ЕБРР Марат Елибаев
- председатель правления Ассоциации Экологических Организаций Казахстана Айгуль Соловьева
- глава Агентства по ВИЭ Азербайджана Джамиль Маликов
- заместитель генерального директора АО «НоваВинд» Егор Гринкевич
- генеральный директор ТОО «Первая ветровая электрическая станция» Марлен Избасханов
- директор группы компаний CARER Ернар Билялов
- партнер ТОО «Юридическая фирма GRATA» Шаймерден Чиканаев
- директор представительства Азиатского Банка Развития в Казахстане Джованни Капанелли
- постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун
- председатель АО НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов.
Также в рамках насыщенной программы Саммита будут представлены итоги совместного казахстанско-немецкого исследования «Перспективы развития возобновляемой энергетики Казахстана глазами немецких студентов».
Организатором мероприятия выступает Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана - некоммерческая организация, объединяющая компании, заинтересованные в развитии «зеленой» экономики.
Инициатива проведения Саммита поддерживается Правительством Казахстана в лице Министерства энергетики Республики Казахстан. Фонд Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации является соорганизатором Саммита.
«Первый саммит по возобновляемым источникам энергии был проведен нами 2 года назад, в 2016 году. Тогда, как все мы помним, данная отрасль только запускалась в масштабах страны, существовала старая система фиксированных тарифов, национальная валюта девальвировала. Спустя 2 года, в 2018-м году ситуация выглядит более определенной и многообещающей. На саммите мы ожидаем важную для всех инвесторов и отрасли информацию из первых уст от Министерства энергетики: это касается запуска измененной системы аукционных торгов по новым объектам ВИЭ. Также мы будем обсуждать предлагаемые пути решения финансирования отрасли, изучать лучший международный опыт. По итогам саммита будет принята декларация с конкретными предложениями дальнейшего развития и движения вперед», - отметил генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики РК Арман Кашкинбеков.
Регистрация на участие, а также подробная информация о Саммите доступны на официальном сайте: www.resummit.kz