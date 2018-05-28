Первую программу развития отрасли возобновляемых источников энергии могут принять в Казахстане

8 июня 2018 года в г. Астана состоится 2-ой Саммит по возобновляемым источникам энергии – международная индустриальная площадка, в работе которой примут участие более 500 делегатов и спикеров из всех стран мира.

Цель Саммита – обсуждение «за» и «против» использования возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение «зеленого» будущего нашей страны и всего мирового сообщества.

Свои доклады и мнения на мероприятии представят более 20 казахстанских и зарубежных спикеров из Германии, Италии, Китая, Южной Кореи, Индии, ОАЭ, Армении, Азербайджана. В их числе государственные деятели, предприниматели, нобелевские лауреаты, представители медиа-индустрии и доктора наук.

По итогам работы Саммита организаторы планируют прийти к единому мнению о концепции, отсутствующей на сегодняшний день широкомасштабной государственной программы развития отрасли, включающей в себя технологические, финансовые, административные и иные необходимые рынку ресурсы.

Проект также решает стратегическую задачу привлечения в Казахстан международных разработчиков, инвесторов и поставщиков технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а также ведущих специалистов со всего мира для общения и обмена опытом.

В работе Саммита примут участие:

министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев

глава подразделения Shell в Казахстане Оливьер Лазар

глава Фонда Конрада Аденауэра в Казахстане Томас Хелм

лауреат Нобелевской премии мира, Директор департамента окружающей среды и развития Экономической и социальной комиссии Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Рае Квон Чунг

лауреат Нобелевской премии мира, Президент Всемирного форума по устойчивому развитию доктор Раджендра Кумар Пачаури

председатель глобального совета солнечной энергии, Основатель национальной федерации солнечной энергии Индии Пранав Р. Мехта

заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов

руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Рапиль Жошыбаев

исполнительный директор Международного финансового центра «Астана» Айдар Казыбаев

генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» Асет Магауов

руководитель проекта ЮСАИД «Энергия будущего» Армен Арзуманян

заместитель исполнительного директора Международного научно-технического центра Айдын Туребаев

генеральный директор ТОО «Бурное Солар-1» Нурлан Капенов

генеральный секретарь Арабской комиссии по возобновляемым источникам энергии AREC Мухаммед Аль Тани

специалист по возобновляемым источникам энергии Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Ханьянг Вэй

директор департамента по возобновляемым источникам энергии МЭ РК Айнур Соспанова

член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Шавхат Утемисов

профессор по связям с общественностью университета Hochschule Hannover, доктор Анника Шах

профессор бизнес-информационных систем доктор Дагмара Мак

инженер по атомной энергетике, MBA Донато Аззароне

профессор управления общего делового администрирования, Управления окружающей средой в Дрезденском техническом университете в Циттау, Почетный доктор Маттиас Крамер

ведущий банкир департамента энергетики и природных ресурсов по России, Кавказу и Центральной Азии ЕБРР Марат Елибаев

председатель правления Ассоциации Экологических Организаций Казахстана Айгуль Соловьева

глава Агентства по ВИЭ Азербайджана Джамиль Маликов

заместитель генерального директора АО «НоваВинд» Егор Гринкевич

генеральный директор ТОО «Первая ветровая электрическая станция» Марлен Избасханов

директор группы компаний CARER Ернар Билялов

партнер ТОО «Юридическая фирма GRATA» Шаймерден Чиканаев

директор представительства Азиатского Банка Развития в Казахстане Джованни Капанелли

постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун

председатель АО НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов.

Также в рамках насыщенной программы Саммита будут представлены итоги совместного казахстанско-немецкого исследования «Перспективы развития возобновляемой энергетики Казахстана глазами немецких студентов».

Организатором мероприятия выступает Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана - некоммерческая организация, объединяющая компании, заинтересованные в развитии «зеленой» экономики.

Инициатива проведения Саммита поддерживается Правительством Казахстана в лице Министерства энергетики Республики Казахстан. Фонд Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации является соорганизатором Саммита.

«Первый саммит по возобновляемым источникам энергии был проведен нами 2 года назад, в 2016 году. Тогда, как все мы помним, данная отрасль только запускалась в масштабах страны, существовала старая система фиксированных тарифов, национальная валюта девальвировала. Спустя 2 года, в 2018-м году ситуация выглядит более определенной и многообещающей. На саммите мы ожидаем важную для всех инвесторов и отрасли информацию из первых уст от Министерства энергетики: это касается запуска измененной системы аукционных торгов по новым объектам ВИЭ. Также мы будем обсуждать предлагаемые пути решения финансирования отрасли, изучать лучший международный опыт. По итогам саммита будет принята декларация с конкретными предложениями дальнейшего развития и движения вперед», - отметил генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики РК Арман Кашкинбеков.

Регистрация на участие, а также подробная информация о Саммите доступны на официальном сайте: www.resummit.kz