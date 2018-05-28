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Первую программу развития отрасли возобновляемых источников энергии могут принять в Казахстане

28.05.2018 15:47   1322   0

8 июня 2018 года в г. Астана состоится 2-ой Саммит по возобновляемым источникам энергии – международная индустриальная площадка, в работе которой примут участие более 500 делегатов и спикеров из всех стран мира.

Цель Саммита – обсуждение «за» и «против» использования возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение «зеленого» будущего нашей страны и всего мирового сообщества.

Свои доклады и мнения на мероприятии представят более 20 казахстанских и зарубежных спикеров из Германии, Италии, Китая, Южной Кореи, Индии, ОАЭ, Армении, Азербайджана. В их числе государственные деятели, предприниматели, нобелевские лауреаты, представители медиа-индустрии и доктора наук.

По итогам работы Саммита организаторы планируют прийти к единому мнению о концепции, отсутствующей на сегодняшний день широкомасштабной государственной программы развития отрасли, включающей в себя технологические, финансовые, административные и иные необходимые рынку ресурсы.

Проект также решает стратегическую задачу привлечения в Казахстан международных разработчиков, инвесторов и поставщиков технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а также ведущих специалистов со всего мира для общения и обмена опытом.

В работе Саммита примут участие:

  • министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев
  • глава подразделения Shell в Казахстане Оливьер Лазар
  • глава Фонда Конрада Аденауэра в Казахстане Томас Хелм
  • лауреат Нобелевской премии мира, Директор департамента окружающей среды и развития Экономической и социальной комиссии Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Рае Квон Чунг
  • лауреат Нобелевской премии мира, Президент Всемирного форума по устойчивому развитию доктор Раджендра Кумар Пачаури
  • председатель глобального совета солнечной энергии, Основатель национальной федерации солнечной энергии Индии Пранав Р. Мехта
  • заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов
  • руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Рапиль Жошыбаев
  • исполнительный директор Международного финансового центра «Астана» Айдар Казыбаев
  • генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» Асет Магауов
  • руководитель проекта ЮСАИД «Энергия будущего» Армен Арзуманян
  • заместитель исполнительного директора Международного научно-технического центра Айдын Туребаев
  • генеральный директор ТОО «Бурное Солар-1» Нурлан Капенов
  • генеральный секретарь Арабской комиссии по возобновляемым источникам энергии AREC Мухаммед Аль Тани
  • специалист по возобновляемым источникам энергии Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Ханьянг Вэй
  • директор департамента по возобновляемым источникам энергии МЭ РК Айнур Соспанова
  • член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Шавхат Утемисов
  • профессор по связям с общественностью университета Hochschule Hannover, доктор Анника Шах
  • профессор бизнес-информационных систем доктор Дагмара Мак
  • инженер по атомной энергетике, MBA Донато Аззароне
  • профессор управления общего делового администрирования, Управления окружающей средой в Дрезденском техническом университете в Циттау, Почетный доктор Маттиас Крамер
  • ведущий банкир департамента энергетики и природных ресурсов по России, Кавказу и Центральной Азии ЕБРР Марат Елибаев
  • председатель правления Ассоциации Экологических Организаций Казахстана Айгуль Соловьева
  • глава Агентства по ВИЭ Азербайджана Джамиль Маликов
  • заместитель генерального директора АО «НоваВинд» Егор Гринкевич
  • генеральный директор ТОО «Первая ветровая электрическая станция» Марлен Избасханов
  • директор группы компаний CARER Ернар Билялов
  • партнер ТОО «Юридическая фирма GRATA» Шаймерден Чиканаев
  • директор представительства Азиатского Банка Развития в Казахстане Джованни Капанелли
  • постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун
  • председатель АО НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов.

Также в рамках насыщенной программы Саммита будут представлены итоги совместного казахстанско-немецкого исследования «Перспективы развития возобновляемой энергетики Казахстана глазами немецких студентов».

Организатором мероприятия выступает Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана - некоммерческая организация, объединяющая компании, заинтересованные в развитии «зеленой» экономики.

Инициатива проведения Саммита поддерживается Правительством Казахстана в лице Министерства энергетики Республики Казахстан. Фонд Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации является соорганизатором Саммита.

«Первый саммит по возобновляемым источникам энергии был проведен нами 2 года назад, в 2016 году. Тогда, как все мы помним, данная отрасль только запускалась в масштабах страны, существовала старая система фиксированных тарифов, национальная валюта девальвировала. Спустя 2 года, в 2018-м году ситуация выглядит более определенной и многообещающей. На саммите мы ожидаем важную для всех инвесторов и отрасли информацию из первых уст от Министерства энергетики: это касается запуска измененной системы аукционных торгов по новым объектам ВИЭ. Также мы будем обсуждать предлагаемые пути решения финансирования отрасли, изучать лучший международный опыт. По итогам саммита будет принята декларация с конкретными предложениями дальнейшего развития и движения вперед», - отметил генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики РК Арман Кашкинбеков.

Регистрация на участие, а также подробная информация о Саммите доступны на официальном сайте: www.resummit.kz

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За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    107

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    93

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    277

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    8

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млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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