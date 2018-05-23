Первые госуслуги на основе биометрии будут предоставлены в этом году

Пилотный проект по предоставлению отдельных государственных услуг тем казахстанцам, которые оставили в центре обслуживания населения (ЦОН) свою фотографию и отпечаток пальцев, стартует в текущем году.

«Мы видим, что мировой тренд идет к тому, что используются уже непосредственно биометрические параметры граждан. Для этих целей мы планируем пропилотировать в текущем году наиболее популярные справки по возможности их получения уже через биометрию, то есть используя лицо и отпечатки пальцев. Тем самым гражданин может единожды оставить фотографию своего лица и отпечаток пальцев в центрах обслуживания населения.

Тем самым в будущем гражданин в любой точке через мобильный телефон или через портал может пройти процесс аутентификации и получить те или иные государственные услуги, лишь подтвердив, что он стоит перед камерой либо сдал свои отпечатки пальцев. Это позволит банкам второго уровня непосредственно уже заключать договоры, открывать счета, а также непосредственно (выдавать) кредиты уже непосредственно через биометрию, а не ходить в то или иное отделение банка второго уровня», - сказал председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов на брифинге 23 мая.

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Также планируется перевести функции по регистрации недвижимости на блокчейн.

Кроме того, в результате анализа выяснилось, что часть госуслуг можно упразднить.

«Было принято решение, что 208 услуг будут оказываться только в электронном формате, то есть на сегодняшний день ряд услуг можно получать альтернативно: либо через портал электронного правительства, либо через государственную корпорацию «Правительство для граждан», то 208 услуг будут подаваться исключительно в электронном формате. Конечно, в первую очередь, это услуги для бизнеса. 14 услуг будут превращены в композитные услуги, когда при получении одной услуги автоматически будут оказываться другие услуги. 31 услуга будет полностью автоматизирована на примере адресных справок, то есть когда вы подаете и сразу же моментально получаете услугу… В результате анализа 746 услуг было принято решение о дальнейшем исключении 87 услуг из реестра как лишнего барьера, с которым сталкиваются наши граждане… Срок реализации примерно 2018-2019 годы», - сообщил Абылайхан Оспанов.

Он также добавил, что в результате принятых мер получится сократить более 72 млн документов, которые в настоящее время регистрируются и копируются в госорганах.

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Абылайхан Оспанов отметил, что для удобства граждан в Астане, Алматы и Шымкенте были открыты 3 ЦОНа, которые работают до 24.00 и с момента начала их работы более 10 тыс. граждан получили услуги с 20.00 до 24.00.

Также он сообщил, что в крупных городах порядка 18 тыс. граждан поменяли водительские удостоверения, не заезжая физически в специализованные ЦОНы.