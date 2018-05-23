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Первые госуслуги на основе биометрии будут предоставлены в этом году

23.05.2018 14:07   763   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Пилотный проект по предоставлению отдельных государственных услуг тем казахстанцам, которые оставили в центре обслуживания населения (ЦОН) свою фотографию и отпечаток пальцев, стартует в текущем году.

«Мы видим, что мировой тренд идет к тому, что используются уже непосредственно биометрические параметры граждан. Для этих целей мы планируем пропилотировать в текущем году наиболее популярные справки по возможности их получения уже через биометрию, то есть используя лицо и отпечатки пальцев. Тем самым гражданин может единожды оставить фотографию своего лица и отпечаток пальцев в центрах обслуживания населения. 

Тем самым в будущем гражданин в любой точке через мобильный телефон или через портал может пройти процесс аутентификации и получить те или иные государственные услуги, лишь подтвердив, что он стоит перед камерой либо сдал свои отпечатки пальцев. Это позволит банкам второго уровня непосредственно уже заключать договоры, открывать счета, а также непосредственно (выдавать) кредиты уже непосредственно через биометрию, а не ходить в то или иное отделение банка второго уровня», - сказал председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов на брифинге 23 мая.

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Также планируется перевести функции по регистрации недвижимости на блокчейн.

Кроме того, в результате анализа выяснилось, что часть госуслуг можно упразднить.

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Казахстанцы не торопятся получать госуслуги в электронном формате

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«Было принято решение, что 208 услуг будут оказываться только в электронном формате, то есть на сегодняшний день ряд услуг можно получать альтернативно: либо через портал электронного правительства, либо через государственную корпорацию «Правительство для граждан», то 208 услуг будут подаваться исключительно в электронном формате. Конечно, в первую очередь, это услуги для бизнеса. 14 услуг будут превращены в композитные услуги, когда при получении одной услуги автоматически будут оказываться другие услуги. 31 услуга будет полностью автоматизирована на примере адресных справок, то есть когда вы подаете и сразу же моментально получаете услугу… В результате анализа 746 услуг было принято решение о дальнейшем исключении 87 услуг из реестра как лишнего барьера, с которым сталкиваются наши граждане… Срок реализации примерно 2018-2019 годы», - сообщил Абылайхан Оспанов.

Он также добавил, что в результате принятых мер получится сократить более 72 млн документов, которые в настоящее время регистрируются и копируются в госорганах.

Почему детективную деятельность в Казахстане не могут регламентировать уже 15 лет?

Абылайхан Оспанов отметил, что для удобства граждан в Астане, Алматы и Шымкенте были открыты 3 ЦОНа, которые работают до 24.00 и с момента начала их работы более 10 тыс. граждан получили услуги с 20.00 до 24.00.

Также он сообщил, что в крупных городах порядка 18 тыс. граждан поменяли водительские удостоверения, не заезжая физически в специализованные ЦОНы.

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За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
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  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    37

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    24

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    93

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    5

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пострадали от фактов вмешательства и давления на бизнес со стороны чиновников в 2017 году
Цитата дня
(...)Часто мы слышим, что у нас самые дорогие нефтепродукты в мире. Я хочу показать рейтинг независимого агентства («Global Petrol Prices» - Къ), которое ежемесячно сравнивает. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца, по дизтопливу - 14-е место.
Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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