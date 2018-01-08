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По делу Стати заморожено казахстанских активов еще на $16,8 млрд

08.01.2018 16:00   6943   0

Один из американских консультантов молдавского бизнесмена Анатола Стати, Крис Уинанс, рассказал о "заморозке" активов Республики Казахстан.

Представитель Стати сообщил, что помимо заморозки сберегательного портфеля Национального фонда Казахстана на сумму примерно в $22 млрд, были замороженны казначейские векселя США на сумму около $11 млрд и денежные средства в размере $589 млн.

Как пояснил Уинанс, суд Амстердама (Нидерланды) принял такое же решение, что и в Бельгии.

"Плюс заморожены акции, принадлежащие суверенному фонду Казахстана "Самрук-Казына" в голландском предприятии KMG Kashagan BV, через которое правительство Казахстана участвует в крупном международном консорциуме, изучающем месторождение Кашаган (в него среди прочих также входят Shell, Eni, Exxon и Total). Стоимость составляет $5,2 млрд", - рассказал собеседник.

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В Швеции, как отметил представитель интересов молдавского бизнесмена, были заморожены акции Казахстана в 33 государственных шведских компаниях (включая Volvo, Skanska, Electrolux, Nordea и т. д. и принадлежащих шведскому SEB-банку в качестве хранителя). Стоимость акций составляет около $100 млн. Шведский государственный судебный исполнитель уже начал продавать эти активы на рынке и переводить поступления на свой депозитный счет.

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По его словам, также заморожены любые экономические права, принадлежащие Казахстану в отношении этих акций, включая дивиденды, налоговые платежи и права на подписку.

Напомним, что Казахстан на протяжении 4 лет ведет судебные разбирательства в отношении молдавского бизнесмена Анатола Стати, его сына Габриеля Стати, а также двух их компаний - Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

Стати и его сын обратились с исковым требованием на сумму более $4 млрд США, в арбитражный трибунал г. Стокгольм, Швеция, тогда трибунал присудил в пользу Стати около $500 млн.

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Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу: Жаксыбаев, Джакупов и другие, подвели меня, я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие Президента. Я так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа прощения за это
Куандык Бишимбаев
экс-министр национальной экономики РК
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