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Почему население Казахстана вынуждено платить международным банкам?

20.09.2017 08:45   227   0 Автор: Вячеслав Щекунских

Во многих регионах страны уже несколько лет проводится модернизация устаревших коммунальных сетей – от водоснабжения и канализации до электроподстанций. В большинстве своем это не результаты работы госпрограмм, а предварительная аналитическая работа «донорских» организаций. Затем следует предложение, от которого сложно отказаться в условиях «усыхания бюджета». Часто это программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и подобных ему международных фондов и банков. После договора местного коммунального оператора и «донора» следует повышение тарифа – главное условие кредита.

В одной из публикаций в СМИ представитель ЕБРР отмечает, что, поскольку у компаний-операторов коммунальных сетей низкая кредитоспособность, для увеличения инвестиций и возврата вложенных средств единственный путь – тарифообразование. Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин дал комментарий «Къ» по этому вопросу, а также рассказал о путях решения проблемы высоких тарифов для нуждающихся.

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- Серик Макашевич, прокомментируйте, пожалуйста следующее. У нас есть такая практика, когда международные доноры, которые работают по проектам реконструкции отечественных коммунальных сетей, давая средства, вынуждают местные коммунальные службы, монополистов, поднимать цену для потребителей.

На выдаче иностранцам разрешений на работу Акиматы заработали 6,5 млрд тенге

- Почему у нас не приходят инвестиции в сферу коммунальных услуг? Потому что для любого инвестора нужна гарантия возврата денег, а это либо тариф, либо бюджет. В нынешних условиях сокращения бюджета мы не можем оставить коммунальную сферу без модернизации. Сейчас, например, к нам заходит Европейский банк. Он работает без гарантий правительства, но под гарантии местных исполнительных органов. И, естественно, мы делаем инвестиционные программы по модернизации сетей, насосного оборудования, систем учета и так далее. В этом случае требование о повышении тарифа справедливо. Совсем недавно глава государства на открытии сессии парламента выступил и сказал, что этого бояться не надо. А надо создавать отдельные механизмы, которые бы позволяли защищать малоимущие слои населения. Мы сейчас с Европейским банком заканчиваем новую систему жилищной помощи. Она будет отличаться тем, что жилищная помощь будет выдаваться через субъектов естественных монополий. Потому что раньше, когда она выдавалась напрямую людям, не всегда плата за коммунальные услуги доходила до адреса и куда-то исчезала. А коммунальщики ее не получали.

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- Какой механизм у такой системы?

- У них есть так называемые промилле – до пяти процентов, выделяющие тех кто могут платить, и тех, кто не могут оплачивать комуслуги. Те, для кого эти тарифы действительно являются высокими, и они не могут платить, государство должно их каким-то образом субсидировать. Большая часть населения должна платить. Нельзя владельцев дорогих коттеджей и внедорожников сравнивать с теми, кто относится к малоимущим слоям населения. Мы сейчас сделали обсчет по одному из городов. Там мы подняли тариф на 30 %. Для того, чтобы малоимущие слои населения обеспечить, нам понадобится сумма в 50 млн. тенге. Это не такие уж большие деньги. Я думаю, даже местные исполнительные органы смогут их поднять.

- А какой механизм компенсации?

Механизм компенсации - через субъектов естественных монополий. Такой субъект получает средства, у него есть адреса, фамилии тех абонентов, которые являются субсидируемыми, в строке «оплата» он, условно, пишет : «Общая плата 5 тыс. тг, скидка за счет государства – 3 тыс. тг, итого к оплате – 2 тыс. тг».

Во-первых, это имеет большой социальный эффект – люди знают, что государство о них заботится. Во-вторых, деньги точно попадают коммунальщикам, которых, в том числе и используют на возврат займа от донорской организации.

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- Как будут формироваться списки?

- Списки будут подавать органы социальной защиты. Мы создаем эту методологию совместно с министерством труда и защиты населения, к концу этого года она будет закончена, и первый пилот будет обкатываться.

- Вы говорите, что без доноров никак. Но есть же госпрограммы. Почему модернизации коммунальных сетей нельзя туда включить?

- Госпрограммы как работали, так и продолжают работать. Но новый формат выплаты жилищной помощи не зависит от того, кто является донором. А государство на сегодняшний день полностью обеспечивать эту сферу собственными финансами не может. Вы знаете, что сейчас идет сужение доходной части бюджета. Главным образом это связано с падением цен на энергоносители и общей ситуацией в мире. Когда такая возможность была, у нас достаточно большие программы действовали, мы большую работу провели в этом плане.

Комментарии излишни. Госпрограммы у нас есть, и они работают. Причем работают на средства налогоплательщиков, в том числе. Но помимо этого нужно привлекать международные кредиты на модернизацию коммунальных сетей, чтобы те же налогоплательщики расплачивались по ним, да еще и платили дополнительно за нуждающихся в компенсации высокого тарифа…

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