Почему в Казахстане регулярно дорожает сахар объяснил Тимур Сулейменов

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов объяснил регулярное сезонное удорожание сахара в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь, на мой взгляд, сезонный фактор. Он не всегда зависит от импорта, он зависит от спроса и предложения. Если спрос высокий, то хоть импорт, хоть собственное производство - он будет идти вверх. На мой взгляд, сезонность любого бизнеса есть и будет, ее отрицать нельзя», - сказал министр в кулуарах правительства.

Он также напомнил, что в Казахстане отказались поддержать предложения ЕАЭС по поводу сокращения некоторых льгот касательно ввоза сахара.

«Что касается сахара в целом. Как вы знаете, у нас были предложения коллег по Евразийскому экономическому союзу, что те или иные льготы, которые мы при строительстве союза прописали сократить. Мы эти предложения не поддержали, и все наши льготные периоды по завозу тростникового сахара, по белому сахару будут сохраняться», - отметил Тимур Сулейменов.

Вместе с тем, по словам министра, полностью ликвидировать регулярное повышение цен на сахар в определенные сезоны нереально.

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«Мы очень внимательно смотрим на баланс интересов, с одной стороны, производителей сахара, организаций, которые заинтересованы в дешевом сахаре. Полностью избавиться от сезонных колебаний цены, думаю, мы не сможем. Это зависит от спроса», - заключил министр.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН