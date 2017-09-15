Почти 26% экономики Казахстана находится в тени

Размер теневой экономики в Казахстане уменьшается. Согласно расчетам Комитета по статистике МНЭ РК, доля ненаблюдаемой экономики в ВВП в 2016 году составила 25,8%.

Годом ранее размер экономики, находящейся в тени, оценивался в 27,5%, в 2013 году - 28%.

Уровень ненаблюдаемого объема производства товаров и услуг в Казахстане ниже, чем в ряде стран СНГ. По оценке Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), доля теневой экономики в России составляет 39%, в Украине - 46%. А в Азербайджане, по расчетам АССА, более 67% экономики находится в тени.

Однако в глобальном масштабе (23%) уровень теневой экономики РК еще высок.

Динамика изменения доли ненаблюдаемой экономики в производстве товаров и услугах разнонаправленная. С 2013 по 2016 годы доля теневой экономики в товарном производстве упала почти вдвое, с 9% до нынешних 4,6%.

В тоже время в сервисной экономике все больший объем услуг уходит от официального декларирования - доля теневой экономики за этот же период выросла с 19% до 21,2%.

ДГД Астаны выявил несуществующие филиалы и "мёртвые души" в МСХ

Наиболее активно уходят в тень торговые предприятия - в отрасли оптовой и розничной торговли (с учетом ремонта автомобилей) в 2016 году порядка 9,2% услуг оказывались без соответствующего официального оформления. Годом ранее эта доля оценивалась ниже, на уровне 8,2%.

Также достаточно заметное увеличение ненаблюдаемой экономики зафиксировано в транспортно-логистической отрасли - с 3,7% до 3,9%.

Производители сельскохозяйственной продукции, напротив, активно легализуются, за год доля ненаблюдаемого производства в общем объеме выпуска уменьшилась с 3,4% до 2,5%.

В секторе операций с недвижимостью доля теневой экономики за год уменьшилась с 6,9% до 6,3%.