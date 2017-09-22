Валюта нал
USD 340.00 341.20
RUB 5.86 5.89
EUR 407.80 404.99
Валюта бирж
USD/KZT
340.35
+0.004%
EUR/KZT
405.46
+0.012%
RUB/KZT
5.87
+0.005%
EUR/USD
405.46
+0.012%
EUR/CHF
405.46
+0.012%
EUR/JPY
405.46
+0.012%
GBP/USD
459.23
+0.008%
USD/CHF
340.35
+0.004%
USD/JPY
340.35
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340.35 405.46 5.87
+0.004% +0.012% +0.005%
Рынки
Нефть Brent
56.37
-0.001%
Нефть WTI
50.52
-0.001%
Золото
1298.8
+0.003%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1010
+0.014%
Жилье Астана
927
-0.044%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.37 50.52 1298.8
-0.001% -0.001% +0.003%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Почты Украины и Казахстана запускают совместный проект

22.09.2017 11:04   656   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Национальные почтовые операторы Казахстана и Украины готовы запустить совместный проект для улучшения логистики и снижения затрат на электронные покупки между странами. Несмотря на то, что соотношение импорта и экспорта Казахстана и Украины 1:7, у рынка еще огромный потенциал.

«Решение, которое мы сделали с «Казпочтой», даст с одной стороны вам, как потребителям, больше выбора и доступа к товарам, которые физически находятся на территории Украины. С другой стороны, для интернет-магазинов, которые находятся в Казахстане – это некий вызов. Дело в том, что многие украинские поставщики рассматривают ваш рынок, как потенциальный. У вас хороший рынок, с хорошим достатком и намного лучше, чем у нас. У нас ВВП в 3 раза ниже, чем у вас. В Казахстане другие потребительские характеристики – ваши люди хотят что-то подороже, получше», - отметила в своем выступлении Юлия Павленко, заместитель директора департамента международных операций ПАО «Укрпошта» на мероприятии «Торговая миссия -2017».

Прибыль малого бизнеса РК составила почти 1 трлн тенге за I полугодие...
Экономическая ситуация в Казахстане улучшается, и малый бизнес увеличивает генерацию чистой прибыли. По итогам 1 полугодия текущего года прибыль до на...

По ее словам, соотношение импорта и экспорта Казахстана и Украины 1:7.

«Сегодня соотношение импорта и экспорта Казахстана и Украины 1:7, то есть мы в 7 раз больше экспортируем в Казахстан, чем Казахстан делает отправлений к нам. Но я считаю, что потенциал еще огромный. Норковые шубы и все, что связано с дорогими фэшн-вещами из Украины идет на «ура», товары для интимных развлечений, украшения – у нас страна хэнд-мэйда и много дизайнерских вещей, которые потом хорошо продаются, детские товары, нижнее белье. Бывает, что заказывают наборы для шеллак покрытия… Мне казалось, что у вас тут с Китаем два раза плюнуть и граница – забирай сколько хочешь, но нет, надо найти в Украине именно того поставщика и «тащить» отсюда товар. Я могу объяснить это тем, что нас жизнь заставила быть более предприимчивыми и у нас маркетинг более активный, мы внедряемся, продвигаемся. У нас нет варианта – либо ты продаешь, либо заработка нет»,- констатировала Ю. Павленко.  

Материалы по теме

Прибыль малого бизнеса РК составила почти 1 трлн тенге за I полугодие

До конца года Минздрав РК планирует собрать в рамках ОСМС не менее 25 млрд тенге

Казахстанские машиностроители нацелились на рынок ЕС

Высокий транзитный потенциал увеличит объем электронной торговли

Впервые за 5 лет в Казахстане подешевела аренда офисов

Прибыль малого бизнеса РК составила почти 1 трлн тенге за I полугодие

Она рассказала, что крупнейший украинский интернет-холдинг сможет выставлять товары на Satu.kz.

«Компания Satu.kz – на самом деле, украинская компания, которая управляется опять же ребятами из Киева. Там холдинг Satu.kz представлен большим проектом Prom.ua. Мы договорились, и теперь вся масса ритейлеров, которые продают на Prom.ua получат возможность пойти и выставить товар на Satu.kz. Хоть товар физически и находится на территории Украины, мы «Укрпочта» и «Казпочта», доставим их в Казахстан»,- отметила она.

Введение нового механизма работы с юрлицами позволит на половину снизить стандартный тариф доставки.

«Решение, которое мы основали, оно примерно на 50-60% дешевле, чем стандартный тариф. Если подключатся крупные игроки, то объем посылок вырастет в разы. У нас каждодневная отгрузка и сортировочный центр работает без выходных. И каждый день мы можем загружать Казахстан – вечером самолет, на котором вы сюда прилетели, забирает украинские посылки. У нас сеть 11 500 отделений и мы можем принять в любом из них посылку на территорию Казахстана и обработать ее по стандартному режиму. Но то решение, которое мы придумали – для юридических лиц. Мы предварительно подписываем договор и выясняем, с какого отделения компания будет отгружать и после того, как мы внедряем эту процедуру, все посылки поступают в Киев и загружаются на рейс «Киев-Алматы» и прилетают в Алматы. Мы на своей стороне готовы приоритетно обрабатывать эти посылки, чтобы обеспечить максимально короткий срок доставки сейчас по факту у нас этот срок 5-7 дней. Дальше они проходят упрощенный процесс растаможки и попадают на казахстанскую почту», - пояснила Павленко.

До конца года Минздрав РК планирует собрать в рамках ОСМС не менее 25 млрд тенге

По оплате и конвертации валют вопрос уже тоже решен.

«У нас есть два варианта, как работать с вами по оплате. Есть предоплата и пост-оплата наложенным платежом и по факту оба варианта реализованы. Первый вариант реализован с помощью украинского банка «Приват банк» у них есть интернет-эквайринг - 200 валют авторизации, в том числе и тенге. Украинский интернет-магазин прикручивает на свой сайт модуль и получает конвертированную оплату. Если мы говорим про наложенный платеж, то тут еще лучше ситуация – мы можем предложить клиентам отправить посылку с наложенным платежом, и сотрудники «Казпочты», когда будут выдавать посылку, заберут оплату за посылку. Сейчас процент комиссии 5%, но мы договорились, что для наложенного платежа он будет ниже – 2%», - подытожила представитель украинской почты.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    166

  • 2. Нет, не нравится
    428

  • 3. Мне все равно
    59

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    119

Цифра дня
В 20
раз
выросла экономика Казахстана за годы независимости
Цитата дня
Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем
Ким Чен Ын
Лидер КНДР
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное