Почты Украины и Казахстана запускают совместный проект

Национальные почтовые операторы Казахстана и Украины готовы запустить совместный проект для улучшения логистики и снижения затрат на электронные покупки между странами. Несмотря на то, что соотношение импорта и экспорта Казахстана и Украины 1:7, у рынка еще огромный потенциал.

«Решение, которое мы сделали с «Казпочтой», даст с одной стороны вам, как потребителям, больше выбора и доступа к товарам, которые физически находятся на территории Украины. С другой стороны, для интернет-магазинов, которые находятся в Казахстане – это некий вызов. Дело в том, что многие украинские поставщики рассматривают ваш рынок, как потенциальный. У вас хороший рынок, с хорошим достатком и намного лучше, чем у нас. У нас ВВП в 3 раза ниже, чем у вас. В Казахстане другие потребительские характеристики – ваши люди хотят что-то подороже, получше», - отметила в своем выступлении Юлия Павленко, заместитель директора департамента международных операций ПАО «Укрпошта» на мероприятии «Торговая миссия -2017».

По ее словам, соотношение импорта и экспорта Казахстана и Украины 1:7.

«Сегодня соотношение импорта и экспорта Казахстана и Украины 1:7, то есть мы в 7 раз больше экспортируем в Казахстан, чем Казахстан делает отправлений к нам. Но я считаю, что потенциал еще огромный. Норковые шубы и все, что связано с дорогими фэшн-вещами из Украины идет на «ура», товары для интимных развлечений, украшения – у нас страна хэнд-мэйда и много дизайнерских вещей, которые потом хорошо продаются, детские товары, нижнее белье. Бывает, что заказывают наборы для шеллак покрытия… Мне казалось, что у вас тут с Китаем два раза плюнуть и граница – забирай сколько хочешь, но нет, надо найти в Украине именно того поставщика и «тащить» отсюда товар. Я могу объяснить это тем, что нас жизнь заставила быть более предприимчивыми и у нас маркетинг более активный, мы внедряемся, продвигаемся. У нас нет варианта – либо ты продаешь, либо заработка нет»,- констатировала Ю. Павленко.

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Она рассказала, что крупнейший украинский интернет-холдинг сможет выставлять товары на Satu.kz.

«Компания Satu.kz – на самом деле, украинская компания, которая управляется опять же ребятами из Киева. Там холдинг Satu.kz представлен большим проектом Prom.ua. Мы договорились, и теперь вся масса ритейлеров, которые продают на Prom.ua получат возможность пойти и выставить товар на Satu.kz. Хоть товар физически и находится на территории Украины, мы «Укрпочта» и «Казпочта», доставим их в Казахстан»,- отметила она.

Введение нового механизма работы с юрлицами позволит на половину снизить стандартный тариф доставки.

«Решение, которое мы основали, оно примерно на 50-60% дешевле, чем стандартный тариф. Если подключатся крупные игроки, то объем посылок вырастет в разы. У нас каждодневная отгрузка и сортировочный центр работает без выходных. И каждый день мы можем загружать Казахстан – вечером самолет, на котором вы сюда прилетели, забирает украинские посылки. У нас сеть 11 500 отделений и мы можем принять в любом из них посылку на территорию Казахстана и обработать ее по стандартному режиму. Но то решение, которое мы придумали – для юридических лиц. Мы предварительно подписываем договор и выясняем, с какого отделения компания будет отгружать и после того, как мы внедряем эту процедуру, все посылки поступают в Киев и загружаются на рейс «Киев-Алматы» и прилетают в Алматы. Мы на своей стороне готовы приоритетно обрабатывать эти посылки, чтобы обеспечить максимально короткий срок доставки сейчас по факту у нас этот срок 5-7 дней. Дальше они проходят упрощенный процесс растаможки и попадают на казахстанскую почту», - пояснила Павленко.

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По оплате и конвертации валют вопрос уже тоже решен.

«У нас есть два варианта, как работать с вами по оплате. Есть предоплата и пост-оплата наложенным платежом и по факту оба варианта реализованы. Первый вариант реализован с помощью украинского банка «Приват банк» у них есть интернет-эквайринг - 200 валют авторизации, в том числе и тенге. Украинский интернет-магазин прикручивает на свой сайт модуль и получает конвертированную оплату. Если мы говорим про наложенный платеж, то тут еще лучше ситуация – мы можем предложить клиентам отправить посылку с наложенным платежом, и сотрудники «Казпочты», когда будут выдавать посылку, заберут оплату за посылку. Сейчас процент комиссии 5%, но мы договорились, что для наложенного платежа он будет ниже – 2%», - подытожила представитель украинской почты.