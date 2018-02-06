Полномочия по контролю за качеством продукции предлагается разделить между госорганами

Правительство предлагает жестко разграничить полномочия по контролю за качеством продукции, поступаемой на рынок Казахстана. Такое предложение озвучил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек во вторник на заседании правительства.

"В настоящее время в сфере технического регулирования вопросом, требующим решения, является государственный контроль за продукцией по соблюдению требований, установленных техническими регламентами. Во время реформирования органов государственного управления функция по государственному контролю в данной сфере была исключена из компетенции уполномоченного органа по техническому регулированию и передана в Минздрав, который в настоящее время проверяет преимущественно пищевую продукцию. Промышленная продукция осталась вне контроля", - напомнил министр.

Он пояснил, что по итогам функционального анализа установлено, что в настоящее время государственный контроль осуществляется только по 54 из 78 техрегламентов, что составляет 69%, 7 техрегламентов проверяется частично (8%), а требования 17 технических регламентов из 78 не проверяются вообще (21%) (нефтепродукты, низковольтное оборудование, строительная продукция, электромагнитная совместимость).

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"В этой связи, предлагается разграничить полномочия по государственному контролю и определить: министерство здравоохранения (КООЗ)- госконтроль за пищевой и другой продукцией, в части соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, установленных техническими регламентами, на стадии обращения продукции; министерство по инвестициям и развитию (КТРМ) - госконтроль за промышленными товарами, на стадии обращения продукции; отраслевые и местные исполнительные органы - госконтроль за продукцией по соблюдению требований национальных порядков и правил, по применению продукции", - пояснил министр.

Касымбек также отметил, что для принятия системных мер по решению проблемных вопросов в сфере технического регулирования, в том числе по и по вопросу государственного контроля, до конца первого квартала 2018 года будет подготовлена концепция проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам технического регулирования".

В этом проекте будут закреплены основные подходы в проведении государственного контроля.

"Во-первых, необходимо обеспечить прослеживаемость продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов. Для этого будет сформирован компонент по безопасности продукции в Национальной системе прослеживаемости товаров. Во-вторых, установить соразмернную ответственность согласно причиненному ущербу (через КоАП, УК). В-третьих, определить объектом контроля саму продукцию, а не субъект предпринимательства, как сейчас происходит у нас. (ТОО, АО). Исходя из этого, будут решаться вопросы отзыва или уничтожения несоответствующей продукции полностью со всей сферы обращения, а не от конкретного реализатора, который в определенный момент нарушил требования законодательства", - пояснил Касымбек.

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Также предусматривается "создание автоматизированной информационной системы по надзору за рынком, в рамках которой будут также функционировать Реестры несоответствующей продукции и недобросовестных субъектов рынка".