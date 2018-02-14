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Поправки в законодательство по снижению нагрузки на бизнес одобрили депутаты

14.02.2018 12:45   1330   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов пояснил, что предлагается законодательно: исключить 25 сферы контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности при их осуществлении.

Также исключаются дублирующие и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 117 из 544 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности. Предложено перевести 5 сфер из 25 на общий порядок организации и проведения проверок, в данных сферах возможно осуществлять контроль и надзор в соответствии с порядком организации и проведения проверок предусмотренного Предпринимательским кодексом. «Концептуально меняется система государственного контроля и надзора, то есть взамен проверок осуществляемых по выборочному порядку внедряется новый институт профилактического контроля. Основными задачами профилактического контроля будут являться выявление причин и условий противоправного поведения субъекта контроля, разъяснение правовых последствий правонарушения и убеждение в необходимости законопослушного поведения подконтрольного субъекта. Отличием от действующей системы проверок будет являться профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства», - пояснил министр.

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В свою очередь, внедряемый законопроектом профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля будет осуществляться на основе оценки рисков, их регистрации в органах прокуратуры, уведомления субъекта проверки. По итогам такого контроля выдается предписание об устранении нарушений.

При этом в случаях выявления грубых нарушений по результатам профилактического контроля и надзора с посещением, за государственным органом будет сохраняться право проведения повторной уже внеплановой проверки в целях перепроверки устранения выявленного в ходе профилактического контроля нарушений.

При этом предлагается сократить сроки проведения проверок по особому порядку и профконтроля с посещением субъекта (объекта) – с 30 до 15 рабочих дней, внеплановые проверки – с 30 до 10 рабочих дней; Кроме того, ограничены возможности неоднократного продления срока проведения проверок и профконтроля не более одного раза продления проверок по особому порядку и профконтроля с посещением субъекта (объекта) – до 15 рабочих дней, внеплановые проверки – до 10 рабочих дней. Тогда как ранее данные сроки проверок возможно было продлевать, приостанавливать и возобновлять. Кроме того, для снижения нагрузки на бизнес планируется четко регламентировать законодательно «информационные инструменты и порядок их представления, а их количество только на первом этапе реформы планируется сократить на 30 %».

Депутаты предлагают ввести лицензирование услуг в сфере промышленной безопасности

«В последующем планируем проработать возможность автоматизации процессов их предоставления», - заверил Сулейменов. Также законопроектом реформируется система обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигоссектором. В частности, законопроектом предусматривается утверждение правительством перечня 75 услуг, оказываемых субъектами квазигоссектора и естественных монополий.

Министерство национальной экономики будет утверждать порядок их оказания. Контроль за предоставлением таких услуг будет также осуществляться Министерством национальной экономики. В дальнейшем также планируется эти услуги автоматизировать. Еще одно принципиальное новшество направлено на снижение фронтальных издержек бизнеса. Министр подчеркнул: в рамках законопроекта решается один из наболевших вопросов для бизнеса – это получение технических условий по подключению к инженерным сетям субъектов естественной монополии.

«Так, нами регламентируются на уровне закона порядок, этапы и сроки выдачи технических условий. С введением в действие поправок, субъекты естественной монополии будут обязаны ежеквартально обновлять и размещать на своем интернет-ресурсе или интернет-ресурсе уполномоченного органа (в случае отсутствия своего) информацию о наличии свободных и доступных..мощностей (емкости, мест, пропускных способностей), а также схемы инженерных коммуникаций регулируемых коммунальных услуг. Это исключает возможность «сокрытия» субъектом естественной монополии реальной картины о свободных мощностях – точках для подключения», - объяснил Сулейменов.

В Казахстане хотят снизить размер госпошлины за регистрацию недвижимости

Также предусматривается уменьшение налогового бремени на казахстанских перевозчиков - снижение ставок сборов за выезд с территории Казахстана отечественных автотранспортных средств ‪с 3 до 1‬ МРП, что позволит сократить издержки бизнеса на 1,4 млрд. тенге. Также разрешается проблема, связанная с получением права на земельный участок.

«Сегодня отказывают обратившемуся предпринимателю в предоставлении земельного участка в связи с необходимостью проведения торгов (аукциона), при этом, сами торги (аукционы) не проводятся. В связи с чем, для местных исполнительных органов устанавливается конкретный срок (не позднее 90 дней со дня отказа) для проведения торгов (конкурса, аукциона) по испрашиваемому земельному участку, в случае отказа в предоставлении права на земельный участок по причине необходимости проведения торгов (конкурса, аукциона)», - объяснил министр.

Законопроект депутаты одобрили в первом чтении и передали его на рассмотрение в профильный комитет палаты для подготовки ко второму чтению.

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