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Поправки в законодательство по венчурному финансированию одобрил мажилис

30.05.2018 12:25   721   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам рискового (венчурного) финансирования». 

Как пояснила депутат мажилиса Татьяна Яковлева, в ходе работы над законопроектом депутаты уточнили особенности заключаемых в целях венчурного финансирования договоров, а также порядок заключения опционных договоров. 

Также по предложениям мажилиса в законопроект включены понятия «международный технологический паре «Астана Хаб», определен его порядок деятельности. 

«Это позволит совершенствовать систему государственной поддержки инновационной деятельности. И что немаловажно – в соответствии с этим законом, государство становится партнером частного сектора при развитии рынка венчурного капитала», - подчеркнул председатель мажилиса Нурлан Нигматулин. 

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Как сообщалось, законопроект создает правовую базу для развития венчурного финансирования, в том числе путем внедрения в казахстанское право новых договорных конструкций и инструментов. Также дополняется система государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности мерами по софинансированию казахстанских венчурных фондов. 

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Законопроектом предусмотрено введение дополнительных понятий, являющихся особенностью венчурного финансирования. Это «венчурный фонд», «венчурное финансирование», «венчурный управляющий». Главным признаком венчурного фонда является аккумулирование денег и иного имущества и осуществление деятельности только по венчурному финансированию. 

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Также устанавливаются формы, в которых могут создаваться венчурные фонды - АО, хозяйственные товарищества, а также простые товарищества без образования юридического лица. Устанавливаются требования к количеству участников  венчурного фонда -  не менее двух. Венчурным управляющим может быть только юридическое лицо, одновременно являющееся участником фонда. 

Устанавливается также запрет для венчурных фондов рекламировать свою деятельность среди широких слоев населения. 

Вводятся новые формы соглашений, которые могут заключать венчурные фонды и их портфельные компании - акционерное соглашение для венчурного фонда в форме АО или соглашение об осуществлении прав участников в случае, когда венчурный фонд учрежден в форме хозяйственного товарищества. 

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Кроме того, венчурные фонды и портфельные компании смогут заключать опционный договор и соглашение об опционе. Опционный договор даст право инвестору или венчурному фонду при наступлении определенных обстоятельств и событий потребовать выкупа или продажи доли в фонде или в портфельной компании по определенной цене и на каких-либо иных определенных условиях. Соглашение об опционе, в свою очередь, позволит заключить опционный договор при получении оферты, при этом акцепт будет представляться заранее и его нельзя будет отозвать. 

Дополняются меры государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности новым механизмом государственного софинансирования в венчурные фонды. Для этого предполагается включение венчурного фонда в качестве элемента индустриально-инновационной инфраструктуры. Также вводится возможность софинансирования государством  венчурных фондов через институты развития и другие национальные компании. 

Законопроект передан на рассмотрение в сенат. 

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