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Потребителям станет проще узнать о содержании ГМО в продуктах

03.10.2017 16:13   726   0

Информация о наличии в пищевой продукции генно-модифицированных организмов (ГМО) станет доступнее для потребителей.

Соответствующие требования будут прописаны в техническом регламенте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), изменения в который, в целом, были одобрены на 24-м заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер 29 сентября.

Изменения предусматривают требование информировать потребителей о наличии в пищевой продукции ГМО посредством нанесения на маркировку надписи «ГМО».

На заседании был одобрен проект техрегламента ЕАЭС «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию». Государством-разработчиком документа является Россия. Документ устанавливает единые обязательные для применения и исполнения требования к товарному газу на этапах его жизненного цикла, выпускаемого в обращение на территории Союза.

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Соответствующие требования установлены к горючему природному газу, подготовленному к транспортированию по магистральным газопроводам; промышленного и коммунально-бытового назначения; компримированному, подготовленному для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания; сжиженному после специальной подготовки и используемому в качестве топлива. Документ также устанавливает правила обращения газа на рынке Союза, согласно которым, в частности, каждая партия газа должна сопровождаться паспортом качества с четко определенным перечнем информации, включая наименование юридического лица, оформившего паспорт, нормативные значения показателей газа, результаты лабораторных испытаний, единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС, который проставляется в паспорте.

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Кроме того, члены комитета договорились, что перед вынесением на рассмотрение заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии еще раз обсудят проект техрегламента ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств». Документ будет устанавливать требования по энергоэффективности к таким энергопотребляющим устройствам, как холодильники, телевизоры, стиральные, сушильные и посудомоечные машины, лампы, компьютеры и прочие. Ранее подобных требований на уровне Союза не было. Предусмотрены сроки их поэтапного введения в действие.

Проект техрегламента предполагает предоставление потребителям информации об энергоэффективности энергопотребляющих устройств с помощью специальных этикеток. Их форму и содержание Комиссии еще предстоит установить. Цель документа – предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения в рамках ЕАЭС.

На заседании согласованы перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», вступающему в силу с 1 января 2019 года. Перечни включают 84 межгосударственных стандартов, 102 национальных стандарта стран ЕАЭС и 25 методик (до разработки соответствующих межгосударственных стандартов и внесения их в перечень стандартов). Перечни стандартов подготовлены в целях выполнения требований техрегламента Союза по питьевой воде, а также для проведения исследований (испытаний) и измерений при оценке соответствия объектов технического регулирования требованиям этого технического регламента.

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Согласован проект решения Совета Комиссии по внесению изменений в План разработки технических регламентов, который предусматривает приведение техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в соответствие с требованиями технического регламента Союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017).

Консультативный комитет в целом одобрил изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и комплект документов к нему. Изменения направлены на установление требований, в том числе к санитарному транспорту. К примеру, салоны автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должны быть оборудованы системой подачи медицинских газов с индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе, а также тележкой-каталкой для размещения основных носилок на приёмном устройстве.

Кроме того, согласован перечень научно-исследовательских работ Департамента технического регулирования и аккредитации на 2018 год, в том числе в рамках одной из НИР предполагается провести исследование новых видов никотинсодержащей продукции, предложить требования и инструменты для их реализации и механизм внедрения нотификации органов по оценке (подтверждению) соответствия в ЕАЭС.

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  • Источник:
  • Пресс-служба ЕЭК
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