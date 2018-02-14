Правительство будет разбираться с каждой СЭЗ индивидуально

Министерство по инвестициям и развитию Казахстана намерено внести индивидуальные корректировки в деятельность каждой специальной экономической зоны (СЭЗ) в Казахстане, сообщил 14 февраля на коллегии этого ведомства его глава Женис Касымбек.

«Мы провели большой анализ работы специальных экономических зон, есть определенные упущения, недоработки, большие деньги были вложены в инфраструктуру СЭЗ, - признал Касымбек. - Мы считаем, что на сегодняшний день 11 СЭЗ, которые созданы благодаря государственным инвестициям, не дают того результата, которого мы ожидали», - добавил он.

В связи с этим министерство по инвестициям и развитию намерено внести «конкретные предложения по дальнейшей работе с каждой из этих СЭЗ».

«В Правительстве будет рассмотрена каждая свободная экономическая зона, скорректирована их работа, по итогам работы двух недель мы сможем дать соответствующую информацию общественности», – пояснил министр.

По его сведениям, с момента создания СЭЗ в Казахстане в них запущено 165 проектов на сумму более 800 млрд тенге с созданием более 13 тыс. рабочих мест.

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«В текущем году в этих зонах планируется запуск еще 45 проектов на сумму порядка 171,7 млрд тенге с созданием более 3 тысяч новых рабочих мест», - уточнил глава ведомства.

На площадках индустриальных зон в стране, по его словам, запущено 115 проектов на сумму 100 млрд тенге, создано порядка 8 тыс. рабочих мест.

«В этом году мы также планируем запустить информационные системы мониторинга деятельности специальных экономических и индустриальных зон, которые позволят отслеживать их эффективность. В целом, основная задача в этом направлении – утверждение законопроекта о СЭЗ и реализация национальной инвестиционной стратегии», – сообщил министр.

При этом в конце прошлой недели, в ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запретил кабинету министров создавать новые специальные экономические зоны, пока правительство не разберется с деятельностью уже функционирующих.

«Большие бюджетные средства тратятся на создание специальных экономических зон. Их у нас сейчас 11, уже выделено 283 млрд тенге. Акимы областей продолжают забрасывать нас бумагами, с просьбой создать новые СЭЗ. Пусть правительство критически рассмотрит эти 11 СЭЗ - что они дали и где. И пока не разберемся, никаких новых СЭЗ не создавать», - распорядился тогда Назарбаев.

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