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Правительство Казахстана рассчитывает на приток инвестиций в новые секторы экономики

03.07.2018 11:57   452   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Правительство рассчитывает, что иностранные инвесторы проявят интерес к новым секторам экономики Казахстана, в числе которых туризм, финансы, электронная торговля, развитие IT-сервисов, big data, венчурный бизнес и другие. Об этом заявил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, выступая во вторник на Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR-2018).

«Отмечу большой потенциал для инвестиций в агропромышленный комплекс Казахстана, прежде всего в пищевую промышленность. Мы заинтересованы в развитии точечного и орошаемого земледелия на базе новых технологий, ускоренном обновлении сельхозтехники, развитие животноводства, а также аграрной науки», - сказал Сагинтаев.

Он отметил, что сельское хозяйство рассматривается как новый драйвер экономики Казахстана. «Мы намерены в ближайшие пять лет увеличить производительность труда и объём экспорта переработанной сельхозпродукции в 2,5 раза. Казахстан уже заключил договоренности для экспорта сельхозтоваров на новые рынки сбыта с целым рядом стран: Китай, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и страны Евразийского экономического союза. Только в китайском направлении на сегодня уже согласовано требование по 13 видам сельхозпродукции», - пояснил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что правительство намерено оказывать инвесторам максимальную поддержку в производстве и экспорте сельхозтоваров и мяса прежде всего. «По такому пути пошли в своё время Бразилия, Новая Зеландия, Австралия, Канада, ставшие мировыми экспортерами мяса. Уверен, и Казахстан мог бы благодаря инвестициям стать в ряды таких стран и даже конкурировать с ними», - сказал он.

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«Правительство рассчитывает на приток инвестиций в сравнительно новые сектора нашей экономики, которые быстро развиваются и пользуются поддержкой на уровне отраслевых и госпрограмм. Среди таких перспективных отраслей ИКТ, туризм, финансы, электронная торговля, развитие IT-сервисов, big data, венчурный бизнес, аддитивные технологии, искусственный интеллект», - подчеркнул Сагинтаев.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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