Правительство обещает снизить дефицит бюджета до 1,1% к ВВП

Совместное заявление правительства и Национального банка об основных направлениях экономической политики в 2018 году принято во вторник, в ходе заседания правительства. Согласно заявлению, дефицит бюджета в 2018 году будет снижен до 1,1% к ВВП.

«Дефицит бюджета планируется снизить с 2,9% к ВВП в 2017 году до 1,1% в 2018 году. Это позволит удержать долг правительства на безопасном уровне - не более 20% к ВВП. Ненефтяной дефицит планируется снизить до 7,4% к ВВП», - заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, выступая на заседании.

Министр подчеркнул, что «внимание правительства будет сфокусировано на недопущение необоснованного роста цен с устранением предпосылок для создания искусственного дефицита, ценового сговора и недобросовестной конкуренции».

«Экономическая политика, проводимая Правительством и Национальным Банком, позволит в текущем году обеспечить дальнейший устойчивый рост экономики и сохранение уровня инфляции в новом целевом коридоре 5-7%», - подчеркнул Сулейменов.