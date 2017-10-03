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Правительство одобрило очередной пакет сокращения контрольных функций госорганов

03.10.2017 10:40   781   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Правительство одобрило очередной пакет сокращения контрольных функций госорганов. Соответствующий проект закона, направленный на улучшение регулирования предпринимательской деятельности одобрен во вторник на заседании правительства. 

"Законопроект разработан по следующим направлениям: реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности; введение регулирования информационных инструментов; реформирование разрешений, выдаваемых монополистами и субъектами квазигосударственного сектора; развитие института саморегулирования; расширение действия анализа регуляторного воздействия; выявление и исключение норм, препятствующих конкуренции; фронтальное снижение издержек бизнеса", - рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, представляя законопроект. 

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В частности, "одним из основных новшеств законопроекта является внедрение профилактического контроля". Министр подчеркнул, что такая реформа должна "кардинально изменить ментальность и поведение проверяющих на политику "профилактики и предупреждения" правонарушения вместо действующей политики "выявления и наказания". 

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"Принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства должны стать эффективность государственного регулирования предпринимательства и приоритет предупреждения правонарушения.

Поэтому отличием от действующей системы проверок результатов будет являться профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства", - пояснил он. 

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Законопроектом предлагается исключить 27 сфер контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности, а также исключить дублирующие и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 137 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности. Предложено оптимизировать 1 137 единиц проверяющих государственных служащих. 

Планируется сократить 17 654 требования по проверке субъектов предпринимательства из 30 497 или порядка 50% всех требований по проверкам. При этом только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения сокращены порядка 85% требований, в сфере пожарной безопасности - 72%. В результате реализации всех этих мер будет сокращено общее количество проверок к 2018 году на 30%, что составит не более 70 тыс.и (в 2016 году зарегистрировано 101 тыс. проверок), а к 2020 году – еще на 10%.

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Для снижения издержек бизнеса в рамках законопроекта предлагается регламентировать порядок, этапы и сроки выдачи технических условий по подключению к инженерным сетям субъектов естественной монополии. Принципиальным новшеством является возможность получения услуги через Госкорпорацию «Правительство для граждан» или веб-портал «электронного правительства». 

"С введением в действие данных норм субъекты естественной монополии будут обязаны ежеквартально обновлять и опубликовывать на своем интернет-ресурсе или на сайте уполномоченного органа информацию о наличии свободных и доступных мощностей, а также схемы инженерных коммуникаций регулируемых коммунальных услуг", - пояснил Сулейменов. 

Также снижаются размеры ставок отдельных налогов и сборов (поддержаны на РБК). К примеру, предусмотрено снижение ставок сборов за выезд с территории Казахстана отечественных автотранспортных средств ‪с 3 до 1‬ МРП. Данная мера позволит повысить конкурентоспособность казахстанских перевозчиков.

Кроме того, отменяется требование по прохождению повторной государственной экологической экспертизы. Доработка проекта будет осуществляться в рамках поданной заявки. Предложено изменить и сроки временного хранения отходов с 6 месяцев до одного года, что сокращает издержки бизнеса в виде платы за размещение отходов. Также планируется сократить сроки рассмотрения заявок органом, выдающим разрешение на эмиссии в окружающую среду, для объектов I категории – с двух месяцев до одного и II категории – с одного месяца до 10 рабочих дней.

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В сфере государственных закупок законопроектом предлагается законодательно закрепить, что в Реестр недобросовестных участников государственных закупок не будут включаться потенциальные поставщики, занявшие второе место и уклонившиеся от заключения договора о государственных закупках. Это дает возможность предпринимателю не быть лишенным права в течение двух лет участвовать в государственных закупках и, как следствие, не терять свои возможные доходы, а также деловую репутацию.

Согласно процедуре, законопроект будет передан на рассмотрение парламента. 

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В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
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  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    3

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
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Цитата дня
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Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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