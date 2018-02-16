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Правительство определилось с будущим парка инфотехнологий «Алатау»

16.02.2018 12:51   1194   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Управление деятельностью специальной экономической зоны «Парк информационных технологий «Алатау», дислоцированной в Алматы, будет поделено между акиматом города и министерством по информации и коммуникаций, сообщил в пятницу, 16 февраля вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Тимур Токтабаев.

В декабре прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе общенационального моста ко Дню индустриализации подверг деятельность ПИТ «Алатау» критике, заявив, что деятельность Парка, в который государство вкладывает деньги уже много лет, пока не приносит стране необходимых дивидендов. «Надо досконально разобраться, что они там делают. Мы, вообще, будем закрывать ПИТ или будем развивать?», - обратился тогда президент страны к премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву.

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В январе этого года премьер-министр переадресовал данный вопрос министерству по инвестициям и развитию, поручив совместно с министерством по информации и коммуникациям и акиматом Алматы «внести конкретные предложения» по будущему Парка.

«Правительством была проведена аналитическая работа, по итогам которой приняты следующие решения - непосредственно специальная экономическая зона, в рамках которой действуют льготные режимы для инновационных предприятий, будет передана акимату Алматы. Он займется расширением числа направлений высокотехнологичного производства», - сказал Токтабаев на пресс-конференции в правительстве.

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Он подчеркнул, что, поскольку в Алматы успешно развивается именно информационная сфера, под которую у многих предприятий «есть большие бюджеты, большие планы», правительство рассчитывает на достижение «дополнительной синергии в этом направлении».

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«В свою очередь, управляющая компания этой СЭЗ - автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» - будет передан из министерства по инвестициям в министерство по информации и коммуникациям, - добавил вице-министр. - Делается это, исходя из того, что данное министерство является главным координирующим органом по реализации программы «Цифровой Казахстан», а, как известно, до 80% проектов, которые предполагались к реализации на территории СЭЗ ПИТ, связаны были с цифровизацией, и данное решение является логичным», - заметил он.

Справка:

Автономный кластерный фонд (далее – Фонд) – некоммерческая организация, являющаяся органом управления специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» и учрежденная правительством в 2015 году. По словам вице-министра по инвестициям и развитию, автономный кластерный фонд продолжит использовать законодательно закрепленные возможности по привлечению 1%, которые должны тратить казахстанские недропользователи на развитие научных разработок. «Общий объем уже привлеченных от недропользователей средств превысил 3,5 млрд тенге, задействовано 35 компаний, было профинансировано 64 проекта на сумму 2,6 млрд тенге», - отметил Токтабаев.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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миллионов тенге
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Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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