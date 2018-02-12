Правительство по-прежнему не определилось со сроками корректировки бюджета

Правительство пока не определило точные сроки внесения корректировок в республиканский бюджет 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов.

"Пока точную дату проведения уточнения назвать не могу. Министерство финансов собирает все предложения, после их консолидации будет вынесено предложение в правительство и там будет принято решение", - сказал он.

Вице-министр пояснил, какие параметры будут пересматриваться.

"Во-первых, цена на нефть закладывалась на этот год 45 долларов за баррель. Сегодня цена варьируется чуть выше 60 долларов за баррель, а консенсус-прогноз Всемирного банка, МВФ варьируется в районе 58 (долларов за баррель). Мы сейчас выбираем, какую реальную прогнозную цену заложить в бюджете на этот год", - сказал он. "Экспорт вырос сильнее, скорее всего, по экспорту будут дополнительные увеличения, промышленность выросла сильнее - тоже промышленные параметры изменим в сторону увеличения", - предположил Даленов.

Ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов заявлял, что будут пересмотрены основные макроэкономические параметры, в том числе темпы роста ВВП. Как сообщалось, реальный рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3,1%. Среднемировая цена на нефть заложена в размере 45 долларов за баррель, расчетный курс тенге к доллару на 2018 год - на уровне 340 тенге за доллар.

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