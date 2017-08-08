Правительство РК потратит на реализацию карты переработки сельхозпродукции более 112 млрд тенге

На реализацию Карты, рассчитанной на четыре года, потребуется 112,1 млрд тенге в виде господдержки. В ее рамках министерство сельского хозяйства намерено увеличить валовое производство продукции cельхозпереработки с 1,9 до 3 трлн тенге за счет максимальной дозагрузки существующих мощностей перерабатывающих предприятий, модернизации и строительству новых перерабатывающих предприятий. Эксперты с доводами МСХ согласны. Однако рекомендуют для снижения рисков параллельных проектов, вести мониторинг подпадающих под критерии данной программы проектов в разрезе регионов.

В настоящее время в Казахстане перерабатывается всего 1,1 млн тонн молока (доля переработки составляет всего 21%), мяса - 100 тыс. тонн (доля переработки составляет 12%). Такая же картина сложилась в сфере переработки масличных культур: перерабатывается всего 570 тыс. тонн продукции. А, в целом, по стране на переработку идет всего 15-20% выращенных здесь овощей.

Все это делает Казахстан импортозависимым. Например, по овощам и сырам доля импорта составляет порядка 70%, по маслу сливочному - 37%, колбасным изделиям – 41%, мясных консервов – 49%.

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«Переработка овощей является одной из основных в пищевой промышленности, поскольку занимает весьма важную роль в равномерном снабжении населения необходимыми витаминами и продуктами питания. В целом, Казахстан, согласно медицинским нормам, удовлетворяет потребность в овощах. Но из-за проблем сохранения выращенного урожая и низких объемов переработки, весьма выражена сезонность в потреблении овощей и, соответственно, наблюдается дефицит в потреблении свежей переработанной продукции, - сообщила в ходе заседания правительства вице-президент ОЮЛ «Союз пищевых предприятий РК» Айжан Наурызгалиева.

По ее данным, в настоящее время потребность населения в овощах отечественного производства удовлетворяется всего на 30%.

«Несмотря на положительные сдвиги в овощеперерабатывающей промышленности, очень высок уровень импортозависимости. На переработку идет всего 15-20% выращенных в стране овощей, а доля импорта составляет порядка 70%. Выход в этой ситуации видится в развитии переработки овощей и в целом перерабатывающей отрасли», - резюмировала она.

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Карта в помощь…

Как отметил заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, эффективность сельского хозяйства зависит от агропереработки, поскольку она формирует спрос на сельхозпродукцию и повышает ее добавленную стоимость.

При этом, по его словам, развитие агропереработки обеспечит достижение заданного среднегодового темпа роста валовой продукции АПК в размере 5,3% в рамках проектного офиса Третья модернизация экономики. Вклад агропереработки в среднегодовой рост валовой продукции АПК составит 50%. При этом переработка сельхозпродукции «подтянет» рост производства продукции растениеводства на 1,4%, а также продукции животноводства на 1,2%».

«Для определения приоритетов и потенциала развития переработки сельхозпродукции была создана специальная рабочая группа из числа ученых, представителей перерабатывающих предприятий, НПП «Атамекен» и акиматов областей.

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На протяжении четырех месяцев проводился обширный анализ, были посещены практически все предприятия и составлены анкеты. На основании анализа сформирована база данных перерабатывающих предприятий, включающая в себя оценку текущего состояния, мощность, год ввода, тип оборудования, загрузку и объем выпускаемой продукции. На сегодняшний день согласно сформированным данным в республике насчитывается 1 345 активных перерабатывающих предприятий», - сообщил на заседании правительства Мырзахметов.

Параллельно были определены 9 приоритетных видов переработки, которые представлены 435 предприятиями, включающими в себя переработку молока, мяса, шкур, шерсти, масличных и зерновых культур, плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля. По ним разработана четкая Карта размещения предприятий агропереработки, в том числе по каждой области, в разрезе районов.

К примеру, если говорить о переработке молока, то в стране действует всего 148 предприятий, из которых 41 требуют модернизации. В то же время требуется строительство 42 новых небольших предприятий (31 мини-сыроварен) к 2021 году в Южно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Реализация этих мер позволит увеличить долю переработки молока с 21% в текущем году до 49% к 2021 году. При этом доля импорта по сырам снизится с 70% до 51%, масла сливочного с 37% до 17%, творога с 35% до 23%.

Аналогичные меры планируется предпринять и для увеличения доли переработанного мяса. Из действующих сегодня 170 предприятий, 20 требуют модернизации. При этом необходимо строительство 10 новых предприятий, в основном в Алматинской области. Мощности переработки составляют 260 тыс. тонн, которые загружены на 38%. Перерабатывается около 100 тыс. тонн мяса, или доля переработки составляет 12%.

«Для доведения загрузки до 80% планируется увеличить объем переработанного мяса в 1,5 раза или до 249 тысяч тонн, что увеличивает долю переработки до 25%. В результате доля импорта по колбасным изделиям снизится на 11%, а по мясным консервам на 21%, - сообщил глава МСХ.

Что касается масличных культур, то в Казахстане действует 49 предприятий, из которых 7 требуют модернизации и следует ввести еще 6 новых предприятий.

- Мощности переработки составляют 1,4 млн тонн, которые загружены на 40%. А перерабатывается всего 570 тысяч тонн при доле переработки 32% (от 1,9 млн тонн). Планируется увеличить мощности переработки масличных до 2 млн тонн и за счет этого будет рост объема переработки до 1,5 млн тонн. При этом доля импорта снизится по растительному маслу и маргарину на 16%, - заверил Мырзахметов.

Параллельно в действующих в стране трех предприятиях планируется разместить дополнительные мощности по глубокой переработке зерна. Что позволит довести объем глубокой переработке зерна с нынешних 120 тысяч тонн до 1 млн тонн к 2021 году, а объем экспорта продуктов до 400 млн долларов США.

Финансироваться данный проект будет за счет обеспечения доступности кредитов финансовых институтов (Банков, КазАгро, Байтерек – Авт.).

- Анализ показывает, что кредитные ресурсы нужны, прежде всего, на пополнение оборотных средств, а также на модернизацию и строительство новых предприятий. Для решения этой задачи предлагается субсидировать процентную ставку кредитов финансовых институтов по указанным направлениям. Мы обсудили такой подход с ассоциацией финансистов Казахстана и банками. Они выразили готовность работать по предлагаемой схеме, - заявил Мырзахметов.

Таким образом, для удешевления ставки вознаграждения по кредитам на пополнение оборотных средств с учетом интересов бюджета и финансовых институтов предлагается определить размер субсидий до 4%. На весь период реализации карты потребуется 24,1 млрд. тенге.

Для второго направления - удешевление ставки кредитов на основные средства предлагается определить размер субсидий до 10%. Для этого потребуется 38,1 млрд тенге.

Кроме субсидирования ставок вознаграждения по кредитам на оборотные и основные средства потребуется около 50 млрд. тенге инвестиционных субсидий на оборудование при модернизации и строительстве новых заводов.

Для реализации программ субсидирования ставок вознаграждения предложено определить единым оператором структурное подразделение «КазАгро» - «КазАгроГарант», который будет координировать все вопросы взаимодействия с финансовыми институтами. А по инвестиционным субсидиям реализация программ будет осуществляться в рамках существующих правил через акиматы.

Банки, по словам заместителя председателя НПП РК «Атамекен», руководителя совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Юлии Якупбаевой, готовы участвовать в реализации Карты переработки сельхозпродукции.

Вместе с тем, она, указав на факт, что поддержка субъектов агропереработки уже осуществляется в рамках других госпрограмм по линии фонда Даму, рекомендовала для снижения рисков параллельных проектов вести мониторинг подпадающих под критерии данной программы проектов в разрезе регионов.

«Также необходимо обсудить возможность участия в Программе займов, направленных на цели, сопутствующие переработке. Например, может ли заемщик, занимающийся переработкой яблок/фруктов, получить финансирование на строительство склада для хранения готовой продукции/сырья или транспортные средства для перевозки продукции», - отметила Якупбаева.

Дополнительно, по аналогии с ДКБ, ею рекомендовано установить минимальный срок субсидирования при первичном обращении заемщика – до 3-х лет, с возможностью дальнейшей пролонгации срока субсидирования до конца срока кредита.