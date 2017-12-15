Правительство РК утвердило госпрограмму «Цифровой Казахстан»

Правительством Казахстана утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан», сообщает пресс-служба Министерства связи и коммуникаций.

Основной миссией программы является повышение качества жизни жителей и конкурентоспособности экономики страны, за счет использования и развития цифровых технологий.

Отметим, реализация программы запланирована по двум векторам развития: «Цифровизация существующей экономики» в среднесрочной перспективе и «Создание цифровой индустрии будущего» в долгосрочной перспективе.

120 запланированных мероприятий программы сформируют основы цифрового сектора как новой отрасли экономики и будут реализовываться в пяти направлениях:

- «Цифровизация отраслей экономики»;

- «Переход на цифровое государство»;

- «Реализация цифрового Шелкового пути»;

- «Развитие человеческого капитала»;

- «Создание инновационной экосистемы».

В результате мер предпринятых в рамках проекта помимо увеличения роста производительности труда по отраслям экономики, планируется увеличение к 2022 году доли электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 2,6%; создание до 300 000 новых рабочих мест за счет цифровизации; увеличение доли пользователей сети интернет до 82%, а также уровня цифровой грамотности населения до 83%.

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Бенефициарами реализации госпрограммы станут граждане, субъекты бизнеса и государственные органы РК.

По предварительным подсчетам, прямой эффект от цифровизации экономики к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1,7 – 2,2 трлн тенге.