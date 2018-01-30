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Правительство сократит проверки бизнеса на четверть

30.01.2018 10:35   604   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Правительство намерено в 2018 году сократить сферы контроля бизнеса почти на четверть, говорится в совместном заявлении правительства и Нацбанка об основных направлениях экономической политики в 2018 году, принятом во вторник в ходе заседания правительства. 

«В целях обеспечения благоприятной бизнес-среды и создания сильного среднего класса предпринимателей будет подготовлен новый пакет системных мер по кардинальному улучшению бизнес-климата, особенно на региональном уровне, стимулированию вывода бизнеса из тени через упрощение налогового и иного администрирования. На законодательном уровне предусмотрено улучшение условий правового регулирования бизнеса и снижение барьеров развития предпринимательства. Так, в текущем году планируется сократить 25 сфер контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18, снизить общее количество проверок на 30% и сократить количество отчётности, предоставляемой бизнесом госорганам, на 30%», - сообщил глава МНЭ Тимур Сулейменов, выступая на заседании.  

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Совместное заявление правительства и Национального банка об основных направлениях экономической политики в 2018 году принято во вторник, в ходе заседа...

Также «для сокращения присутствия государства в экономике будет продолжена реализация Комплексного плана приватизации и на IPO/SPO будет выведен ряд крупных активов ФНБ «Самрук Казына».

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«Инвестиционная политика будет направлена на максимальное привлечение частных инвестиций и восстановление роли банковского сектора в финансировании экономики. Для этого будет продолжена работа по совершенствованию инвестиционного климата до уровня стран ОЭСР», - отметил Сулейменов

Развитие отраслей экономики, включая цифровую компоненту, продолжится «за счет реализации политики индустриализации через обеспечение выхода на проектную мощность проектов Карты индустриализации и увеличение доли высокотехнологических производств».

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«Будет проведена работа по стимулированию внедрения элементов «Индустрии 4.0.», таких как Big data, облачные технологии и 3D-принтинг. Начнется разработка третьей пятилетки индустриализации, направленной на становление промышленности «цифровой эпохи» с акцентированием на инновации, трансферт технологий и содействие цифровизации обрабатывающей промышленности», - уточнил чиновник. 

Кроме того, «для обеспечения восполнения минерально-сырьевой базы страны начнется реализация нового Кодекса «О недрах и недропользовании», будет разработан комплекс мер по улучшению подходов при извлечении полезных ископаемых путем внедрения информационно-технологических платформ».

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«Завершится модернизация НПЗ, что обеспечит внутренний рынок страны высококачественным бензином К4 и К5», - добавил он. 

Дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры будет способствовать продолжение реализации госпрограммы «Нұрлы жол».

Продолжится строительство коридоров Центр–Юг между Астаной и Алматы и Центр-Восток между Астаной и Оскеменом.

«В восточном и юго-восточном регионе продолжится реконструкция дорог Алматы–Оскемен, Калбатау–Майкапшагай, Ушарал–Достык, которые обеспечат развитие туризма и увеличение товарооборота с КНР. В целях качественного содержания новых дорог и обеспечения комфортного и безопасного движения, в 2018 году планируется дальнейшее поэтапное внедрение системы платности на автодорогах республиканского значения общей протяженностью порядка 500 км», - отметил министр. 

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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