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Правительство взяло на контроль обеспечение углем Карагандинской области и Астаны

10.10.2017 11:56   350   0 Автор: Салим Сакенов

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства во вторник поручил своему заместителю Аскару Мамину держать на контроле вопрос обеспечения населения углем в Карагандинской области и Астане. 

Выступая на заседании, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов пояснил, что проблем с обеспечением углем в регионе нет. "Завезен в полном объеме, ажиотаж сохраняется по обеспечению углем населения области. В предыдущие годы население закупало уголь в течение всего октября. В этом году отопительный сезон начался с 27 сентября", - объяснил он. 

"Ерлан Жаканович, по-Вашему теперь население виновато? Раньше они в октябре покупали, а тут начали в сентябре покупать. Так что ли получается?" - возмутился премьер-министр. 

"Резкое понижение температуры стало причиной этого ажиотажа. Население не закупает раньше, так как оно теряет качество, разлагается, есть опасность самовозгорания. Мы сделали анализ. Ежегодно в течение октября закупали уголь. В этом году 27 сентября начался отопительный сезон. Но при этом с добычей угля проблем нет. За 9 месяцев текущего года добыто 22,7 миллионов тонн угля, что на 1,6 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Учитывая высокий спрос, приняты дополнительные меры по увеличению отгрузки угля для населения. В течение недели мы думаем снять ажиотаж и выправить ситуацию", - поспешил успокоить Кошанов.

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Объяснения дал и аким Астаны Асет Исекешев, где также существует дефицит угля на розничном рынке. Аким столицы тоже заверил, что ситуация находится на контроле и дефицита угля в городе нет. 

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"Единственное - есть рост спроса на Шубаркульский уголь. У нас за десять дней уже продана октябрьская норма, спрос вырос в три раза, действительно в стране похолодание, сейчас наращиваются объемы поставок Шубаркуля, завтра зайдет 5 тысяч тонн, думаю, что вопрос будет снят", - сказал Исекешев.

"Не знали, что будет раннее похолодание?" - резко оборвал его премьер-министр. 

"Бакытжан Абдирович, здесь вопрос, что действительно спрос начался с началя октября, и субъекты рынка в связи с тем, что необходимо было менять график поставок, поставляют уголь по графику, спрос действительно резко вырос", - объяснил аким Астаны. 

"Когда в прошлый раз докладывались (по подготовке к отопительному сезону), то и министерство, и акиматы, все говорили о том, что готовность к отопительному периоду на 100%. В итоге угля не хватает. Это есть ответственность или безответственность руководителей, которые отвечают за отопительный период", - резюмировал премьер-министр. 

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  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
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    1

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Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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