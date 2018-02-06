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Правительство ждет отдачи от программ поддержки бизнеса

06.02.2018 12:10   634   0 Автор: Салим САКЕНОВ

В правительстве рассчитывают на увеличение "отдачи" от программ по поддержке и развитию предпринимательства. Как проинформировал в ходе заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов, по итогам 2017 года участниками программы "Дорожная карта бизнеса 2020" достигнуто перевыполнение по всем ключевым показателям. 

"По итогам 2017 года участниками программы произведено продукцию на сумму 3,5 трлн тенге, это на 9% больше, чем в 2016 году. Создано свыше 17,3 тыс. рабочих мест, выплачено налогов на сумму 217 млрд тенге, что больше показателя 2016 года на 7%. Отмечаем, что в 2017 году на реализацию программы было направлено 48,3 млрд тенге. В сравнение с этим, объем выплаченных налогов за 2017 год превысил государственные расходы на программу в 4 раза", - сообщил министр. 

Кроме того, в рамках программы по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства по итогам 2017 года при плане в 10 млрд тенге, в банках второго уровня было размещено кредитов на сумму 11,8 млрд тенге. 

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"Из них по состоянию на 5 января 2018 года было профинансировано, одобрено и находились на рассмотрении проекты на сумму 10,1 млрд тенге - профинансировано и одобрено 593 заемщиков на сумму 6,6 млрд тенге, на рассмотрении 289 заемщиков на сумму 3,5 млрд тенге", - отметил Сулейменов. 

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При этом, с учетом дополнительных средств, выделенных местными исполнительными органами, портфель микрокредитования уже составил 14,2 млрд тенге, из них в банках размещены кредиты на сумму 12,9 млрд тенге. Дополнительно в рамках программы прогарантировано 172 проекта бизнеса на сумму 967 млн тенге и обучили 15 тыс. безработного и самозанятого населения, из них профинансировано свыше 3 300 стартапов.

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Вместе с тем, министр отметил, что в 2018 году на реализацию инструментов поддержки в рамках "Дорожная карта бизнеса 2020" предусмотрено 38,8 млрд тенге, из них 30 млрд тенге на субсидирование, гарантирование кредитов и выдачу государственных грантов. При этом, в 2017 году на эти же направления в рамках программы было предусмотрено 47,1 млрд тенге, из которых освоено 45,8 млрд тенге.

По итогам 2017 года объем поддержанного кредитного портфеля за счет субсидирования ставки вознаграждения и гарантирования кредитов составил 286,6 млрд тенге. Всего поддержано 3 351 проектов, что на 10% больше по сравнению с 2016 годом. Выдано 276 государственных грантов на сумму 490 млн тенге, подведена недостающая инфраструктура к 25 проектам предпринимателей на сумму 12,1 млрд тенге, обучающими программами и сервисными услугами охвачено 74,8 тыс. начинающих и действующих предпринимателей.

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"Помимо программ государственной поддержки министерством активно ведется работа по привлечению кредитных линий международных финансовых организаций для последующего кредитования проектов предпринимателей (АБР, ЕБРР). В рамках этой работы, в период 2016-2017 годов было привлечено 186,8 млрд тенге, из которых 134,8 млрд тенге средства Азиатского банка развития, 52 млрд тенге средства Европейского банка реконструкции и развития. За счет привлеченных средств профинансировано 13,5 тыс. заемщиков на сумму 163,1 млрд тенге, создано более 4 400 рабочих мест", - сообщил Сулейменов. 

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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