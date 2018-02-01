Предприятия оборонной промышленности предлагают поддерживать за счет государства

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности предлагает законодательно разрешить возможность оказания государственной поддержки, включая финансовую, отдельным предприятиям оборонной промышленности.

Данные нормы включены в проект закона "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе", представленном в четверг в мажилисе.

"Предлагается установить круг субъектов, входящих в оборонную промышленность в отношении которых возможно применение мер господдержки, такие как финансовая, информационно-консультационная, экономическая и кадровая поддержка", - заявил в ходе презентации министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

Он пояснил, что "применение мер господдержки возможно в отношении отечественных организаций оборонно-промышленного комплекса любой формы собственности: государственной, квазигосударственной, частной".

"К примеру, в этом году благодаря созданию министерства мы в два раза подняли объем экспорта, 100%-ное повышение экспорта продукции военного значения и 14% роста промпроизводства. Это благодаря тому, что много частных инвесторов приходит именно в оборонную промышленность", - подчеркнул министр.

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Также "в целях финансовой поддержки отечественых научно-технических разработок и модернизации организации оборонно-промышленного комплекса законопроектом предусматривается возможность создания фонда развития оборонно-промышленного комплекса".

"Предлагается передать в министерство право по использованию неиспользованным военным имуществом, заключающееся в принятии им решения о передаче имущества в уставный капитал или оплату акций организациям ОПК с участием государства для использования в производственной деятельности или в производстве товаров и продукции военного и двойного назначения, по реализации или продаже вооружения и военной техники, об утилизации", - отметил Атамкулов.

Кроме того, предлагается закрепить в законе "особенности продажи неиспользованного вооружения и военной техники согласно которым продажа вооружения будет осуществляться с условием его экспорта и возможности ремонта и модернизации в организациях отечественного оборонно-промышленного комплекса".

"Мы предлагаем осуществить право распоряжения неиспользуемым военным имуществом в два этапа. На первом этапе внести поправки в законодательстве и закрепить компетенцию МОАП по распоряжению неиспользуемым военным имуществом. Второй этап будет включать последующую процедуру по высвобождению территорий войсковых частей, вывозу и хранению имущества, которое осуществим по выделению средств из госбюджета в случае одобрения бюджетной комиссии", - пояснил Ататмкулов.

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Он подчеркнул, что сегодня осталось"большое наследие еще из советской эпохи, военной старой техники, которая находится на складах некоторых воинских частей".

"Предлагается все это отремонтировать, модернизировать и реализовать все что возможно. Все что невозможно, мы должны отправить в утиль. Чтобы не создавался теневой оборот оружия в стране. Почему экспорт? Внутри страны эту компетенцию имеют правоохранительные органы, специальные органы и минобороны. Когда происходит модернизация на казахстанском предприятии и дальше доводится до товарного вида и реализуется, мы практически выводим это вооружение за пределы Казахстана", - отметил министр.