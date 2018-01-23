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Предприниматели из ЮКО намерены выращивать яблоки в Атырауской области

23.01.2018 17:35   1176   0

В Атыраускую область привезли первую партию яблок на пробу для населения. Яблоки начали продавать на коммунальном рынке «Сарайшык» по ценам ниже оптовых, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области. 

«18 тонн яблок, выращенных в ЮКО поступили на прилавки  коммунального рынка «Сарайшык» 20 января. По договоренности с  городским акиматом поставщики установили цену на фрукты значительно ниже оптовой», - отмечается в сообщении пресс-службы.

«Руководство компании «DALA-FRUIT» обратилось в городской акимат с просьбой вызвать у местного населения интерес и спрос на продукцию  отечественных сельхозпроизводителей. На сегодняшний день в Атырау завезено 3 разных вида яблок первого сорта, согласно договоренности товар продается на 15-20% ниже оптовых цен», - рассказал руководитель отдела предпринимательства и туризма города Атырау Руслан Давлетов. 

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Для продвижения своей продукции на рынке Атырау компания завезла 18 тонн яблок. На коммунальном рынке Сарайшык яблоки с юга уже продаются по 230 тенге за кг. Тогда как средняя цена на них составляет - 400 тенге. Первый день реализации фруктов показал, что отечественные яблоки пользуются большим спросом благодаря своему качеству и низкой стоимости. Так, только за половину дня продавцам удалось реализовать около 1 тонны яблок.

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Если качество и цена реализуемой продукции удовлетворит население, то вполне возможно, что в  городе Атырау появится первый яблоневый сад. Представители компании всерьез заинтересованы в том, чтобы выращивать свою продукцию в Атырау. Как сообщили в областном акимате, бизнесменам будут оказаны всевозможные меры государственной поддержки.

  • Источник:
  • Региональная служба коммуникаций Атырауской области
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Марио Варгас Льоса
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