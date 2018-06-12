Предприниматели не смогут многократно получать госпомощь

Количество требуемых для получения государственной помощи документов сократится, но предприниматели не смогут получать госпомощь многократно, заявил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Важным фактором цифровизации малого и среднего бизнеса является создание портала единого окна по мерам государственной поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках данной работы министерствами национальной экономики, сельского хозяйства, по инвестициям и развитию составлен список из 52 инструментов поддержки, подлежащих оптимизации и автоматизации. Межведомственной комиссией по отбору государственных услуг, подлежащих оказанию через «Государственную корпорацию «Правительство для граждан», одобрены подходы по оптимизации и автоматизации по 46 инструментам государственной поддержки, 6 инструментов исключены из списка мер господдержки», - сказал он на заседании правительства 12 июня.

На данный момент проведена полная автоматизация 15 мер господдержки. Оставшаяся 31 мера будет автоматизирована до октября 2018 года. Вместе с тем, проводимая работа по оптимизации мер господдержки направлена на решение 4 ключевых задач.

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«Первое – перевод требуемых документов на декларативный вид. Тем самым предлагается отказаться от запрашивания документов в пользу заполнения установленных бланков. Второе – замена работы различных экспертных групп и комиссий на автоматизированные процессы, которые позволят исключить практику принятия решений на основании субъективных мнений членов экспертных групп и комиссий», - сказал министр.

«Третье – сокращение более 50% документов, полей заполнения и срока рассмотрения. Четвертое – создание единого реестра учета объектов поддержки для оценки результативности всех инструментов господдержки и исключения практики оказания господдержки одним и тем же предпринимателям», - добавил Тимур Сулейменов.

К примеру, по инструменту господдержки в предоставлении госгарантии по кредитам субъектов частного предпринимательства в рамках «Дорожная карта бизнеса-2020» сокращается срок оказания услуги с 15 до 2 рабочих дней, количество запрашиваемых документов с 8 до 1, количество полей заполнения с 59 до 5.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН