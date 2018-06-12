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Предприниматели не смогут многократно получать госпомощь

12.06.2018 12:10   402   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Количество требуемых для получения государственной помощи документов сократится, но предприниматели не смогут получать госпомощь многократно, заявил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Важным фактором цифровизации малого и среднего бизнеса является создание портала единого окна по мерам государственной поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках данной работы министерствами национальной экономики, сельского хозяйства, по инвестициям и развитию составлен список из 52 инструментов поддержки, подлежащих оптимизации и автоматизации. Межведомственной комиссией по отбору государственных услуг, подлежащих оказанию через «Государственную корпорацию «Правительство для граждан», одобрены подходы по оптимизации и автоматизации по 46 инструментам государственной поддержки, 6 инструментов исключены из списка мер господдержки», - сказал он на заседании правительства 12 июня.

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На данный момент проведена полная автоматизация 15 мер господдержки. Оставшаяся 31 мера будет автоматизирована до октября 2018 года. Вместе с тем, проводимая работа по оптимизации мер господдержки направлена на решение 4 ключевых задач.

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«Первое – перевод требуемых документов на декларативный вид. Тем самым предлагается отказаться от запрашивания документов в пользу заполнения установленных бланков. Второе – замена работы различных экспертных групп и комиссий на автоматизированные процессы, которые позволят исключить практику принятия решений на основании субъективных мнений членов экспертных групп и комиссий», - сказал министр.

«Третье – сокращение более 50% документов, полей заполнения и срока рассмотрения. Четвертое – создание единого реестра учета объектов поддержки для оценки результативности всех инструментов господдержки и исключения практики оказания господдержки одним и тем же предпринимателям», - добавил Тимур Сулейменов.

К примеру, по инструменту господдержки в предоставлении госгарантии по кредитам субъектов частного предпринимательства в рамках «Дорожная карта бизнеса-2020» сокращается срок оказания услуги с 15 до 2 рабочих дней, количество запрашиваемых документов с 8 до 1, количество полей заполнения с 59 до 5.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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