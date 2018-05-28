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Представители НПО недовольны возвращением львиной доли денег от грантов государству

28.05.2018 17:37   571   0

Представители НПО сетуют на большие налоги, которые им приходится выплачивать государству. Об этом заявил сенатор Мурат Бактиярулы на расширенном заседания комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК, где был рассмотрен законопроект по вопросам деятельности некоммерческих организаций, передает МИА «Казинформ».

«На мое имя поступили письма от пяти граждан. Они пишут, что в 2017 году были внесены изменения в Налоговый кодекс, и налог на добавленную стоимость мы распространили и на грантовые проекты, которые составляют по Казахстану 10%. Смотрите теперь, они говорят, к примеру, если они получают 10 млн тенге в качестве гранта, из них более 1 млн тенге они возвращают государству в качестве налога на добавленную стоимость, кроме того, есть подоходный налог, который тоже составляет 10%, есть еще пенсионные, которые также составляют 10% и 1% - обязательное медицинской страхование», - сказал Мурат Бактиярулы, обращаясь к представителям министерства по делам религий и гражданского общества. 

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По его словам, представители НПО жалуются, что из выделенных в качестве гранта денег львиную долю им приходится опять возвращать государству. 

«Обладатели грантов возвращают государству 31,7% из всей суммы. В итоге у них на руках остается небольшая сумма в 6,5 млн тенге от выделенных 10 млн. Что они могут сделать на эту сумму? Вот этот вопрос необходимо рассмотреть, необходимо эту проблему решить в Налоговом кодексе, так как НПО не производят материальные товары», - заявил сенатор. 

Представители же министерства по делам религий и гражданского общества отметили, что НПО, занимающиеся реализацией социальных проектов, освобождаются от налога на добавленную стоимость. 

«Давайте мы займемся этим вопросом, но мы об этом вопросе знаем. Также хочу добавить, что по грантам 10% суммы НПО могут использовать для своих целей», - сказал вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Абзал Нукенов

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
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  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    93

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
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  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    8

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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