Премьер РК: Экономика Казахстана начинает опираться на несырьевые секторы

Наибольший вклад в темпы экономического роста в Казахстане вносят несырьевые секторы. Об этом заявил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, выступая во вторник на Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR-2018).

«По итогам 2017 года экономический рост составил 4%. При этом вклад несырьевых секторов обеспечил почти две трети роста. Это значит, что казахстанская экономика все больше начинает опираться на несырьевые секторы», - заявил Сагинтаев.

Напомним, за пять месяцев 2018 года рост ВВП составил 3,9%. При этом продолжается замедление инфляционных процессов - с начала года инфляция составила 2,4%, что ниже аналогичного периода 2017 года на 0,9%. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 6,2% (май к маю), что является самым низким значением за последние 3 года.