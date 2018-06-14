Президент АКИБ: e-commerce нужно выходить на рынок Центральной Азии

Казахстан перестает быть единственным рынком сбыта для интернет-бизнесменов. Один из трендов электронной коммерции - выход на рынки Центральной и Средней Азии. Об этом рассказал президент Ассоциации казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) Константин Горожанкин в рамках форума по электронной коммерции.

«Сейчас у казахстанских интернет-магазинов есть реальный шанс из лидеров казахстанского e-commerce превратиться в лидеров e-commerce всей Центральной Азии. Это увеличит и стоимость компаний, и позволит нашим казахстанским игрокам быстрее поднять рынки Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Сейчас они от нас отстают», - считает президент АКИБ.

К примеру, рынок Узбекистана находится примерно в том же состоянии, что и Казахстан в 2011-2012 году.

Одной из проблем, препятствующей развитию электронной коммерции, является малая численность аудитории.

«Магазины запускаются, начинают работать, но не хватает аудитории, не хватает ресурсов, они закрываются. В месяц у нас открывается порядка 20-25 интернет-магазинов, но также в месяц закрывается около 15-20 магазинов», - рассказал он.

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В этой связи общий рынок Центральной Азии может быть потенциально привлекательным для развития интернет-компаний.

Общее население Центральной Азии составляет порядка 70 млн человек, из них городское население 27 млн, города свыше 500 тысяч порядка 19 млн. К числу крупнейших городов Центральной Азии относятся Ташкент, Алматы, Астана. По словам Горожанкина они занимают 26% рынка всего городского населения региона.

«Надо начинать с городов миллионников, это ваша целевая аудитория», - отметил он.

Города с населением свыше 500 тысяч населения (Бишкек, Шымкент) занимают еще 27%.

«Забрав эти города, вы забираете уже половину Центральной Азии», - добавил президент АКИБ.

«Однако, начинающим интернет-компаниям не стоит очаровываться этими данным сразу, так как следует учитывать некоторые нюансы», добавил спикер.

«Если вы станете успешным в одном из этих городов, в принципе потом вы можете масштабировать свою идею на всю страну или на всю Центральную Азию, но раньше времени туда «прыгать» не стоит», - подчеркнул спикер.

К слову, развитие карточных платежей является основным для электронной коммерции. Так, по данным президента АКИБ, в апреле 2018 года впервые сумма интернет-транзакций превысила сумму операций через pos-терминалы.

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«По интернету люди заплатили 170 млрд тенге по pos-терминалам 167. Это говорит о том, что на самом деле страна меняется», -отметил спикер.