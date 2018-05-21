Президент АКИБ рассказал о проблемах e-commerce в Казахстане

Основные трудности для электронной коммерции в Казахстане это достаточно большая территория, уровень урбанизации и низкое проникновение интернета. Об этом президент Ассоциации Казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин рассказал в рамках форума по сотрудничество в сфере трансграничного электронного бизнеса между Китаем и Казахстаном.

«Основная проблема для интернет-магазинов в Казахстане это то что у нас очень большая страна», - считает г-н Горожанкин.

Так, доставка посылок по Казахстану осложнена и для e-commerce и для Казпочты. Этим объясняется тот факт, что в Казахстане лучше развиты интернет-сервисы где не требуется физическая доставка товара, чем интернет покупки с доставкой товара, пояснил спикер.

Спикер также отметил, что зарубежные интернет-магазины примерно в два раза опережают местные казахстанские по доставке товаров.

«В сентябре 2017 года из-за рубежа приходила 21 тысяча посылок, в то же время, Казпочта в Казахстане обслуживала 12 тысяч посылок. Это, явно, показатель того, что есть определенные перебивки», - считает он.

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Другая проблема - уровень урбанизации населения, которая влияет на объем рынка электронной коммерции.

«В Казахстане мы относительно недавно пересекли 50% и поэтому, в принципе, можно говорить, что общий рынок e-commerce, на который могут рассчитывать как китайские, так и казахстанские предприниматели, это, примерно, половина населения», - рассказал президент АКИБ.

В цифровом выражение это порядка 9 млн человек. Однако если вычесть небольшие города с населением менее 100 тысяч, то получится уже меньше 6 млн человек.

Еще одна проблема, это низкое проникновение интернета. По словам спикера, хуже, чем в Центральной Азии ситуация только в Южной Азии и Африке. Но проникновение интернета в Казахстане, по его словам, все же растет.

Тем не менее, у казахстанских предпринимателей есть шанс развить сервисы, работая не только в рамках своей страны, но и по всей Средней Азии. Потенциал этого рынка может быть значительно выше – около 70 млн человек, и даже с вычетом сельских населенных пунктов сохраняются достаточно хорошие возможности для развития в регионе.

На сегодняшний день основная доля покупок в интернет-магазинах приходится на Алматы (55%), один день 17% на Астану, остальной объем в незначительных долях приходится на все другие регионы.

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