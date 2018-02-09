Президент отчитал главу МИР РК Жениса Касымбека

Нурсултан Назарбаев негативно оценил работу министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека по контролю расхода бюджетных средств.

«Есть вопрос эффективности и качества построенных дорог. Из-за таких безобразий правоохранительные органы задержали почти все руководство "Казавтодора" и его региональных филиалов, не за хорошие дела, конечно. Это говорит о том, что выявлены были очень серьезные недостатки, как в руководстве использования средств, так и по качеству дорог. Для чего министерство? Для того, чтобы контролировать расход государственных денег. Это минус тебе в работе», - сказал глава государства, обращаясь к министру по инвестициям и развитию Женису Касымбеку.

Он отметил необходимость перехода к иной системе оценки работы.

«Мы смотрим на нормативы. Нормативы давно устарели. Надо смотреть на текущее состояние дорог, а не на нормативы. Строят по нормативам, деньги получают по нормативам, как в свое время строили детсады, как дворцы. Как у нас в государстве деньги появляются, аппетиты сразу у всех вырастают до небес», - подчеркнул президент.

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