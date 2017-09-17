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Президенты Казахстана и Узбекистана ознакомились с eGov

17.09.2017 13:46   680   0

В Ташкенте в ходе узбекско-казахстанского бизнес-форума Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомились с работой проектов электронного правительства eGov.kz, сообщает пресс-служба компании АО "Национальные информационные технологии".

В ходе презентации стенда eGov заместитель Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» Жаркынбек Азаматов сообщил, что портал электроннного правительства был запущен в  2006 году. На сегодняшний день портал электронного правительства Казахстана предоставляет гражданам более 700 услуг и сервисов.  Для бизнеса портал предоставляет 44 онлайн услуги, в числе которых регистрация юридического лица, срок оказания которой составляет не более 1 часа. Ранее данная услуга оказывалась в течение 30 дней. Согласно всемирного рейтинга ООН по индексу развития электронного правительства Казахстан находится на 33 месте.

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«С каждым годом совершенствуется и упрощается процесс предоставления услуг для наших граждан. Сегодня ЦОНы переходят на новый формат обслуживания, одним из которых является пункт общественного доступа для дистанционного оказания услуг населению. Инициативы по развитию электронного правительства позволят перейти на оказание всех государственных услуг в режим онлайн, проактивную работу с населением и высокую прозрачность» - отметил Жаркынбек Азаматов. 

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Главы государств отметили необходимость цифровизации услуг  и обозначили важность обмена опытом между странами. Напомним, узбекско-казахстанский бизнес-форум и национальная промышленная выставка Казахстана проходят в г. Ташкенте в период с 15 по 17 сентября. Организаторами выступили Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана и АО «НК «KAZAKH INVEST». В мероприятии принимают участие порядка 70 компаний Казахстана и Узбекистана.

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