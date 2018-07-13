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При смене гражданства казахстанцам придется переоформлять землю

13.07.2018 17:00   1334   0

Если гражданин РК решит сменить свое гражданство, ему придется совершить процедуру переоформления принадлежащих земельных участков, передает управление внутренней политики Акмолинской области.

Так, согласно ст. 23 Земельного Кодекса РК, при выходе гражданина, являющегося собственником земельного участка, предоставленного для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, лесоразведения, садоводства и дачного строительства, из гражданства РК право собственности подлежит отчуждению или переоформлению согласно нормам ст. 66 Земельного Кодекса РК.

«Земельные участки, расположенные в пограничной зоне Государственной границы Республики Казахстан, не могут принадлежать на праве собственности иностранцам, лицам без гражданства, гражданам РК, состоящим в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства, а также иностранным юридическим лицам и юридическим лицам РК с иностранным участием», - разъяснили в управлении внутренней политики региона.

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При заключении брака гражданами РК с иностранцами или лицами без гражданства право собственности на земельные участки, расположенные в пограничной зоне и пограничной полосе Государственной границы РК, подлежит переоформлению или отчуждению согласно нормам ст. 66 Земельного Кодекса РК.

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«В соответствии со ст. 66 Земельного Кодекса РК, в тех случаях, когда по основаниям, предусмотренным законодательными актами РК, лицо приобретает на земельный участок право, которое оно не может иметь в соответствии с нормами, установленными Земельным Кодексом РК, указанное право подлежит в течение трех месяцев отчуждению по правилам, установленным гражданским законодательством РК. Либо оно должно быть переоформлено в указанный срок в право на землю, которое в соответствии с Земельным Кодексом РК такому субъекту может принадлежать», - добавили в ведомстве.

В случае неисполнения требований местный исполнительный орган подает иск о возврате земельного участка по его месту нахождения.

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