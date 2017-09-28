Прибыль крупного бизнеса Казахстана находится в убытке на 18%

За апрель-июнь крупные и средние предприятия Казахстана получили совокупную прибыль (до налогообложения) в размере 1,7 триллиона тенге. Это на 18,2% меньше суммы прибыли за предыдущий квартал и на 18,6% ниже показателя за 2 квартал прошлого года.

Тем самым, прервалась серия роста прибыльности деятельности таких предприятий, длившаяся три квартала подряд. Напомним, что за 1 квартал текущего года представители крупного и среднего бизнеса в РК зафиксировали прибыль в 2,1 триллиона тенге, превысив в 2 раза сумму чистого результата за аналогичный период 2016 года.

На этом фоне рентабельность производства товаров и оказания услуг крупными и средними компаниями снизилась до 19,8% с 27,5% в январе-марте и 25,2% во 2 квартале 2016 года.

Несмотря на снижение рентабельности, размеры предприятий расширяют возможности компании для генерации большей прибыли - за этот же отчетный период рентабельность производства малых предприятий составила всего в 8,5%.

Основная причина падения прибыльности секторе в апреле-июне - крупные и средние предприятия, оптимизируя свои расходы, упустили из виду вопрос увеличения притока доходов. В результате за 2 квартал текущего года они заработали всего 10,2 триллиона тенге, или на 121,9 миллиарда тенге (-1,2%) меньше объема доходов за аналогичный период 2016 года.

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Отметим, что за 1 квартал этого года было заработано 9,6 триллиона тенге, или на 1,2 триллиона тенге больше уровня за январь-март прошлого года.

Расходы же за отчетный период сократились всего на 0,01%, или на 944 миллиона тенге.