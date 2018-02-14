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Проблемные казахстанские агрохолдинги расплачиваются со своими кредиторами

14.02.2018 18:37   1272   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Три проблемных агрохолдинга Казахстана - «КазЭкспортАстык», «Иволга» и «Алиби» работают со своими кредиторами по возвращению долгов. Министерство сельского хозяйства не считает ситуацию с этими предприятиями критической.

«Если есть риск продовольственной безопасности, или риск снижения объемов производства, если некоторые хозяйства могут не посеяться - мы видим что таких рисков нет, поскольку и акиматы нам сигнализируют и горюче-смазачные материалы имеются, техника в целом готова», - сказал журналистам вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов.

Он пояснил, что работа проводится по трем компаниям, отметив при этом, что называть ТОО «Алиби» холдингом неверно.

«Нет, оказывается, такого агрохолдинга. Предприятия, которые мы считали, что они работают в составе «Алиби», они, оказывается, работают самостоятельно, имеют обязательства перед банками, обслуживать в целом их проблем там нет», - сказал вице-министр.

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Что касается агрохолдинга «КазЭкспортАстык», у этой компании «практически один кредитор в лице Сбербанка, входит к ним инвестор ОО «Сбербанк инвестиции», и в целом этот холдинг не будет сталкиваться с проблемами, поскольку у них неплохая работа была проведена по диверсификации, они отошли от монокультуры, от пшеницы, сейчас занимаются зернобобовыми, более доходными культурами». «Эта ситуация может быть решена вместе с руководителем агрохолдинга и частными инвесторами», - считает Курманов.

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У «Иволга холдинг»  также один кредитор в лице Народного банка, у них есть план по реанимированию этого холдинга, сменилось руководство. По этому агрохолдингу надо дать инвестору с кредитующей организацией решить эти вопросы», - объяснил он. 

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