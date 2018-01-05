Процедура ликвидации ИП упрощена в Казахстане

Налоговым законодательством Казахстана предусмотрена возможность упрощенной процедуры ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прекращающих деятельность при наличии заключения, составленного аудиторской организацией, сообщили в Департаменте государственных доходов по городу Алматы.

Налогоплательщики, имеющие оборот за последние пять лет менее 150 000 МРП, не осуществлявшие «отдельные виды деятельности» (реализация бензина, ГСМ, алкогольной продукции и т.д.), в целях ликвидации, вправе предоставить заявление о прекращении деятельности, ликвидационную налоговую отчетность, заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины и заключение аудита.

Заключение аудита по налогам должно быть составлено не более чем за двадцать дней до даты представления заявления о прекращении деятельности.

Данная норма позволит сократить количество проводимых налоговых проверок органами государственных доходов и увеличить рынок аудиторских услуг.