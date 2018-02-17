Продажа аэропорта Семея признана незаконной, воздушную гавань пытаются вернуть в государственную собственность, передает Kazakhstan Today

В начале этого года движимое и недвижимое имущество аэропорта было продано через аукцион одной из частных компаний. Узнав об этом, руководство области подало иск в суд на «Семейавиа». На днях прошло судебное заседание, где сделку признали незаконной, сообщает «Хабар 24».

Масштабная реконструкция воздушной гавани ведется уже второй год. На ремонт стратегического объекта по программе "Нурлы жол" выделено 10 млрд тенге. Завершить все работы местные власти планируют в этом году.

«В судебном порядке, с иском от акима области конкурсный управляющий сегодня вернул обратно то здание, которое он продал. Теперь по процедурам должны пройти новые торги, и государство в лице СПК должно выкупить себе его», - прокомментировал аким Семея Ермак Салимов.