Продкорпорация частично погасила долг перед фермерами в 36,9 млн тенге

АО «Информационно-учетный центр» (ИУЦ) выплатило фермерам, не получившим оплату за зерно, 36,9 млн тенге из положенных 197 млн, сообщает пресс-служба АО «Продкорпорация».

«Перед фермерами, не получившими за реализованное зерно оплату от АО «Информационно-учетный центр», частично погашен долг. В настоящее время сложившаяся проблема решается совместно с заинтересованными организациями. По состоянию на 7 июня т. г. после поступления от заемщика первого транша погашаемой суммы в размере 130 млн тенге ИУЦ перечислено СХТП только 36,9 млн тенге», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в рамках Программы интервенционного закупа зерна у сельхозтоваропроизводителей (СХТП) АО «НК «Продкорпорация» (Продкорпорация) закупило 261 тыс. тонны пшеницы на сумму порядка 11 млрд тенге.

В связи с финансовой нестабильностью АО «Банк Астаны», обслуживающего ИУЦ, 5 СХТП - участников программы не смогли получить деньги за реализованную Продкорпорации пшеницу. Сумма задолженности составляла 197 млн тенге.

В частности, в результате переговоров Продкорпорации с одним из своих контрагентов, имеющего в вышеуказанном банке заем в размере 430 млн тенге, предложено следующее решение. По мере погашения этого займа партнером Продкорпорации ИУЦ будет перенаправлять определенные суммы упомянутым СХТП для закрытия долга банка перед ними. При этом ИУЦ самостоятельно определяет суммы погашения и их получателей.

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