Валюта нал
USD 334.84 336.00
RUB 5.34 5.38
EUR 394.05 395.71
Валюта бирж
USD/KZT
335.67
-0.003%
EUR/KZT
394.58
-0.000%
RUB/KZT
5.34
+0.000%
EUR/USD
394.58
-0.000%
EUR/CHF
394.58
-0.000%
EUR/JPY
394.58
-0.000%
GBP/USD
447.72
+0.001%
USD/CHF
335.67
-0.003%
USD/JPY
335.67
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
335.67 394.58 5.34
-0.003% -0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1026
-0.015%
Жилье Астана
978
-0.018%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Продкорпорация частично погасила долг перед фермерами в 36,9 млн тенге

14.06.2018 10:43   446   0

АО «Информационно-учетный центр» (ИУЦ) выплатило фермерам, не получившим оплату за зерно, 36,9 млн тенге из положенных 197 млн, сообщает пресс-служба АО «Продкорпорация».

«Перед фермерами, не получившими за реализованное зерно оплату от АО «Информационно-учетный центр», частично погашен долг. В настоящее время сложившаяся проблема решается совместно с заинтересованными организациями. По состоянию на 7 июня т. г. после поступления от заемщика первого транша погашаемой суммы в размере 130 млн тенге ИУЦ перечислено СХТП только 36,9 млн тенге», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в рамках Программы интервенционного закупа зерна у сельхозтоваропроизводителей (СХТП) АО «НК «Продкорпорация» (Продкорпорация) закупило 261 тыс. тонны пшеницы на сумму порядка 11 млрд тенге.

Ертаев подал обращение об отказе от казахстанского гражданства...
Задержанный в России по запросу Казахстана бывший советник председателя правления АО "Bank RBK" Жомарт Ертаев подал обращение об отказе от к...

В связи с финансовой нестабильностью АО «Банк Астаны», обслуживающего ИУЦ, 5 СХТП - участников программы не смогли получить деньги за реализованную Продкорпорации пшеницу. Сумма задолженности составляла 197 млн тенге.

В частности, в результате переговоров Продкорпорации с одним из своих контрагентов, имеющего в вышеуказанном банке заем в размере 430 млн тенге, предложено следующее решение. По мере погашения этого займа партнером Продкорпорации ИУЦ будет перенаправлять определенные суммы упомянутым СХТП для закрытия долга банка перед ними. При этом ИУЦ самостоятельно определяет суммы погашения и их получателей.

Ертаев подал обращение об отказе от казахстанского гражданства

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    257

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    108

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    157

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    306

Цифра дня
18 261 000
человек
составляет численность населения Казахстана
Цитата дня
Он (Ким Чен Ын) сильный парень. Люди спрашивают, каков он. У него очень хороший характер, он забавный, и он очень-очень умный, прекрасный переговорщик. Он парень очень стратегического склада
Дональд Трамп
президент США
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное