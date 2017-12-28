Продкорпорацию обязали искоренить неравенство в ценах на зерно

Правительство Казахстана приняло решение о закупе 2 млн тонн зерна по цене 42 тыс. тенге через национальную компанию «Продкорпорация». Об этом было заявлено на заседании кабинета министров 26 декабря, при этом само решение было оформлено, по утверждению РОО «Союз фермеров Казахстана», за день до этого на заседании Госкомиссии по вопросам модернизации экономики.

Ценовой вопрос на зерновом рынке Казахстана обострился нынешней осенью, когда в отличие от мировых цен на пшеницу (по данным Министерства сельского хозяйства страны, она успела заметно подрасти, в частности, в Новороссийске с осенних $180 за тонну до нынешних $193) стоимость зерна пошла вниз. По словам первого вице-министра сельского хозяйства Казахстана Кайрата Айтуганова, эта ситуация сложилась по целому ряду причин.

«В этом же году, несмотря на отсутствие фундаментальных факторов, на внутреннем рынке зерна с сентября наблюдается большой диспаритет между мировыми и внутренними ценами, стремительное снижение цены на внутреннем рынке и сокращение спроса. Анализ текущей ситуации показывает, что главной причиной стал рекордный урожай зерновых в России, создавший избыточный объем дешевого зерна в приграничных с Казахстаном регионах, который завозится в основном нелегальным способом», - отметил в своем выступлении спикер.

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На эту основную причину наслаивается традиционная уже для тех лет, когда в России собирают большой урожай, нехватка вагонов-зерновозов в Казахстане. Дефицит подвижного состава приводит к сокращению закупа казахстанского зерна со стороны частных трейдеров, в том числе и международных, поскольку ситуация с вагонами не позволяет отечественному производителю исполнять контракты должным образом, прежде всего в части сроков. Ну и наконец, Минсельхоз констатирует пассивность традиционного крупного игрока зернового рынка – национальной компании «Продкорпорация».

При этом Продкорпорация была не просто пассивна, а еще и не выработала в этом году «ясной закупочной политики»: г-н Айтуганов напомнил, что нацкомпания объявила закупочную цену в начале сезона в 42 тыс. тенге за тонну, но затем взяла курс на снижение закупочной цены до 39 тыс. тенге за тонну. В итоге, по утверждениям фермеров, средняя цена на рынке скатилась до 36–37 тыс. тенге за тонну и внутренний рынок просто замер в ожидании разрешения ценового вопроса.

«Все это привело к сокращению спроса и падению цен на внутреннем зерновом рынке: вследствие вышеуказанных факторов фермеры не могут реализовать собранный урожай по достойной цене и покрыть обязательства перед финансовыми институтами, – обрисовал сегодняшнюю ситуацию заместитель министра. – Нами предлагается через Продкорпорацию провести закуп продовольственной пшеницы в объеме до 2 млн тонн по цене 42 тыс. тенге за тонну, включая НДС. Для закупа предлагается применить подходы на основе принципа пропорциональности и создания комиссий во главе с заместителями акимов областей, в состав которых также войдут представители общественности и бизнеса».

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Второе предложение от Минсельхоза касается усиления контроля за ввозом российского зерна и его легализацией в Казахстане без уплаты НДС: тут вице-министр предложил создать в приграничных с Россией областях штабы с участием представителей местных исполнительных органов, Комитета госдоходов Минфина, Комитета госинспекции в АПК Минсельхоза, Погранслужбы, а также НПП «Атамекен».

«Третье – нужно разобраться с вагонами на отгрузку зерна и обеспечить максимально безбарьерное оформление экспортной документации, сертификации и декларации нашего зерна на границе, – продолжил г-н Айтуганов. – Необходимо обеспечить прозрачность за счет интеграции информационной системы зерновых расписок и информационной системы АО «Казахстан темир жолы», соответствующее соглашение уже подписано между Минсельхозом и КТЖ».

По мнению руководства Министерства сельского хозяйства, данные меры позволят сбалансировать внутренний рынок зерна, обеспечить справедливую цену для казахстанских фермеров, улучшить финансовое положение сельхозтоваропроизводителей, обеспечить подготовку к проведению весенне-полевых работ 2018 года. И, что немаловажно, создать запас продовольственного зерна, который вполне может быть востребован, поскольку анализ показывает высокий риск засухи в следующем году.

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«Периодичность засухи у нас – три раза в десять лет, сейчас уровень влаги меньше, чем в предыдущие два-три года, а учитывая, что у нас морозы наступили до выпадения больших объемов снега, в следующем году высока вероятность низкой продуктивности зимней влаги. Соответственно, потребность в запасах зерна возрастает», – сказал г-н Айтуганов, дав понять, что 2 млн тонн пшеницы, приобретенной в этом году по цене в 42 тыс. тенге за тонну, в 2018 году могут оказаться по стоимости гораздо дороже.

Президент РОО «Союз фермеров Казахстана» Ауезхан Даринов напомнил, что с предложениями, озвученными Минсельхозом, его структура выступала еще в октябре этого года, но тогда вопрос не решался.

«Поэтому мы были вынуждены обратиться к вам письменно и получили результат, – заявил г-н Даринов, обращаясь к премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву. – Мы до сих пор не продали зерно с этой ситуацией, на сегодняшний день зарплату еще не выдали людям, на сегодня еще не купили запчасти, чтобы подготовиться к весне. И данное решение станет подарком к Новому году».

Он также напомнил главе правительства о своем предложении на прошлой встрече с ним о том, чтобы к заседаниям Союза фермеров подключались представители министерств и ведомств, имеющих отношение к аграрному сектору.

«Мы бы просили на будущее, чтобы в наших заседаниях принимали участие директора департаментов, не обязательно министров, они донесут до министров, тогда этих проблем не было бы, тогда Елбасы не говорил бы, что произошло головотяпство», – сказал г-н Даринов.

«Спасибо, что напомнили», – ответил премьер-министр с таким вздохом, что его благодарность можно было отнести и к напоминанию о необходимости подключения чиновников к заседаниям Союза фермеров, и к упоминанию о словах президента Казахстана. После чего Бакытжан Сагинтаев еще раз спросил акимов трех основных зерносеющих областей Казахстана – Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской, поддерживают ли они предложение о закупе через Продкорпорацию и готовы ли они к организации соответствующих комиссий.

Получив три дружных ответа «На сто процентов!» на оба вопроса, премьер-министр дал понять, что вопрос решен.

«Хорошо, мы источники определили, цена сегодня объявляется в 42 тыс. Остается провести закуп, это большая работа, и она должна быть проведена быстро и прозрачно», – сказал глава правительства. «В этой связи акимам областей необходимо создать специальные штабы по закупу, необходимо туда привлекать и представителей общественности, «Атамекена», Союза фермеров, которые должны смотреть за тем, чтобы деньги на самом деле дошли до адресатов, а не ушли на закуп российской пшеницы или еще хуже – в одни руки. Поэтому соответствующий вопрос – в ручном режиме весь закуп надо в ближайшее время осуществить. Думаю, что наши зерновики получили хорошее решение для того, чтобы начать подготовку к следующему году», – заключил он.