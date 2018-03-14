Продукция ряда российских производителей мяса птицы не соответствует маркировке

Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья - главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

Так, по его данным, не соответствуют маркировке полуфабрикаты и части мяса птицы следующих предприятий: ТД «ФинИнвест», ЗАО «Приосколье», АО «Птицефабрика Краснодонская», ОАО «Куриное царство», ООО «Инжавинская птицефабрика».

Также в ходе проверок, по его данным, было выявлено большое количество продукции, которая не соответствовала по физико-химическим показателям, в первую очередь, по влажности, то есть было установлено превышение влажности. В некоторых случаях это обеспечивалось и искусственно путем «инжектирования» птицепродукции (впрыскивание воды в мясо птицы – «Къ»).

«В замороженной птицепродукции таких российских предприятий, как «Брянский бройлер», «Чебаркульская птица», Нагайбакский птицеводческий комплекс говорим о превышении массовой доли влаги. До этого говорили, что была выявлена патогенная микрофлора. При этом было выявлено, что сырая продукция инжектируется раствором фосфатов, так как этот раствор в отличие от воды не вытекает из продукции. Вот такие, скажем, хитрости используют поставщики, реализаторы мяса птицы. Нами проводится последовательная работа по выявлению такой продукции. Сегодня мы речь ведем об импортной продукции», - сообщил главный санитарный врач страны.

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