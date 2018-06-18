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Проектный офис «Атамекена» и «Самрука» начнет отбирать проекты для импортозамещения в августе

18.06.2018 15:30   1107   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Совместный проектный офис национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» и фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», создаваемый для отбора и поддержки проектов по импортозамещению в обрабатывающей промышленности, может начать свою деятельность в августе этого года, сообщил 18 июня заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Куаныш Бишимов.

В понедельник в ходе форума «Конкурентоспособность отечественных производителей» было подписано соглашение о создании проектного офиса по повышению конкурентоспособности обрабатывающей промышленности между нацпалатой «Атамекен», фондом «Самрук-Казына» и Министерством по инвестициям и развитию Казахстана.

«Мы сегодня планируем подписать соглашение о создании проектного офиса, уже к 1 августа все организационные моменты пройти и уже начать работать», - сказал Бишимов перед этим подписанием журналистам.

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Он пояснил, что проектный офис будет создан на площадке НПП «Атамекен», с участием представителей министерства по инвестициям и развитию и фонда «Самрук-Казына».

«В чем заключается его миссия – НПП совместно с «Самруком» будет выявлять пул предприятий, способных производить даже импортоориентированную продукцию, в рамках одного окна все институты развития, которые сегодня есть, будут способствовать субсидированию дешевых кредитов этим предприятиям для трансферта современных технологий», - продолжил представитель правления нацпалаты.

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Роль же фонда «Самрук-Казына» в этой схеме, по его словам, будет заключаться в заключении долгосрочных договоров с такими предприятиями, взявшими на себя обязательства по внедрению новых технологий и по модернизации.

«Это будут долгосрочные договора в обмен на обязательства бизнеса по внедрению новых, конкурентоспособных технологий, по цифровизации. Мы будем проводить анализ, привлекать к нему отраслевые ассоциации, которые знают возможности предприятий», - уточнил Бишимов.

В результате, по его словам, планируется не только заместить местной продукцией часть импорта на внутреннем казахстанском рынке, но и выйти на зарубежные рынки, в частности – на российский.

«Мы изучили в целом рынок, у нас общая емкость внутреннего рынка по обрабатывающей промышленности - более 11 трлн тенге, из них импорт составляет 7 трлн тенге. Из этих 7 трлн тенге мы готовы что-то взять и закрывать своими силами», - заключил зампред правления НПП.

Фото: Atameken.kz

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