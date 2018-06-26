Программа продуктивной занятости помогает раскрыть потенциал самозанятого населения

Льготные кредиты, бесплатное обучение основам предпринимательства и подготовка кадров по рабочим специальностям – вот далеко не полный перечень возможностей, которые предоставляет государство тем, кто занимается развитием своего небольшого дела. Колледжи, вузы, центры занятости и самый широкий круг общественности принимают активное участие в реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, передает корреспондент Kursiv.kz.

Вопрос поддержки предпринимательских инициатив для Семея один из самых важных. Судите сами: в Семейском регионе, где проживает 360 тыс. человек, 57 тыс. семейчан зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. То есть каждый 7–8-й житель региона сам создает для себя рабочее место, занимаясь тем или иным делом. Конечно, львиная доля индивидуальных предпринимателей занята в торговле. Но немало и таких, кто реализует свои проекты в сельском хозяйстве, услугах, небольшом производстве и перерабатывающей промышленности.

«На сегодняшний день на рынке труда Казахстана есть два типа занятости: продуктивный и непродуктивный, – пояснила заместитель акима Семея Надежда Шарова. – Продуктивная занятость обеспечивает работников полной защитой, гарантированной государством, трудовым законодательством. Однако довольно большое количество работников до сих пор относятся к группе непродуктивно занятых. То есть существует большой риск, что по достижении определенного возраста они могут остаться вообще без пенсионных накоплений. Наша задача – вывести эту категорию занятого населения из тени».

На 29 млн тенге будут профинансированы бизнес-идеи в Атырауской области

Решить эту задачу государство было намерено по трем направлениям программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, которые тесно связаны друг с другом.

В рамках первого направления, по информации начальника отдела анализа и мониторинга Центра занятости населения Семея Ботагоз Абдикаримовой, на краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям за 5 месяцев 2018 года было направлено 320 человек при плане на год 765 человек. Обучение проводится в 10 колледжах города. Они проводят краткосрочные курсы по 18 рабочим профессиям: сварщик всех наименований, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, слесарь-сантехник, парикмахер-модельер, кондитер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, обувщик по ремонту обуви, визажист и многим другим.

«Курсанты и студенты колледжей, обучающиеся по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства, во время обучения получают стипендию в размере 16 759 тенге. Участникам программы из сельских населенных пунктов предусматривается материальная помощь за проезд 4 МРП (9 620 тенге) и за проживание 5 МРП (12 025 тенге). В настоящий момент обучение продолжают 383 человека, направленных в 2017 году по подготовке кадров с техническим и профессиональным образованием по 17 профессиям, востребованным на рынке труда: машинист крана автомобильного, станочник широкого профиля, портной, машинист бульдозера, электрогазосварщик и другим», – пояснила Ботагоз Абдикаримова.

МНЭ: LRT в Астане будет введено в эксплуатацию в 2021 году

Другим, не менее важным направлением реализации программы стало развитие массового предпринимательства среди самых широких слоев населения. Так, по информации Центра занятости населения Семея, по вопросам микрокредитования в государственное учреждение обратились с января по май 2018 года 174 человека, из них 72 – на расширение существующего бизнеса и 102 – на открытие собственного дела. Как показала практика, возможностями программы пользуются чаще жители сельских округов Семейского района, чем города. Например, из 174 проектов, поданных на получение микрокредита, 132 приходится на долю жителей сельских округов и только 42 – на горожан. При этом сельчане чаще всего кредитуются для того, чтобы увеличить поголовье скота в своих стадах.

За 5 месяцев 2018 года в Семее, в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, микрокредиты были выданы 7 участникам на расширение действующего бизнеса на сумму 81 млн тенге через банки второго уровня. Также обучение основам предпринимательства по программе «Бастау Советник» через Национальную палату предпринимателей «Атамекен» прошли 60 человек.

Ускорить принятие НПА для улучшения бизнес-среды в Казахстане поручил Сагинтаев

В рамках направления программы «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов» на постоянные рабочие места за этот же период в Семее было трудоустроено 2 372 человека.

«На временные социальные рабочие места трудоустроено 240 человек, на общественные работы – 448 безработных. На молодежную практику мы направили 187 выпускников учебных заведений», – пояснила Ботагоз Абдикаримова.