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Прокурор Алматы Миразов был уволен за покровительство Талгату Ермегияеву

28.06.2018 12:45   1215   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Габит Миразов дискредитировал государственную власть и органы прокуратуры, а также поддерживал контакты с Ермегияевым, сообщил в ходе брифинга в Агентстве по делам госслужбы и противодействия коррупции заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов.

«По уголовному делу по факту покровительства осужденному экс-председателю правления «Астана ЭКСПО-2017» Т. Ермегияеву, антикоррупционной службой были внесены представления в уполномоченные органы. По результатам рассмотрения представления, генеральным прокурором уволен прокурор г. Алматы Миразов, который, дискредитируя государственную власть и органы прокуратуры, поддерживал незаконные контакты с осужденным Ермегияевым (звонил на мобильный, организовывал лечение матери гражданской супруги осужденного – «Къ») и, зная о нарушениях им порядка отбывания наказания, не принял мер прокурорского реагирования», - сообщил спикер.

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Также по представлению ведомства освобожден от занимаемой должности председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Сарсенов, который по просьбе осужденного Ермегияева согласился вынести положительное заключение об отсутствии нарушений по проверке РГП «Енбек» по Акмолинской области.

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Всего по данному уголовному делу привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности 15 должностных лиц органов уголовно-исполнительной системы. Председатель Комитета УИС Базылбеков и его заместитель Туремуратов предупреждены о неполном служебном соответствии.

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По представлению Антикоррупционной службы по г. Астана освобождены от занимаемых должностей председатель Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Дугалов, руководитель Управления экономики, финансов и государственных закупок этого Комитета Умаров (по уголовному делу в отношении инженера по технике безопасности ТОО «ИНТЕРЭКС и Компания» по факту причинения имущественного ущерба Комитету технического регулирования и метрологии МИР РК на общую сумму 1,9 млрд. тенге – «Къ»).

Кроме того, по представлению столичного Департамента Национального бюро, внесенного в рамках расследования уголовного дела по факту получения взятки заместителем руководителя Департамента юстиции Астаны Рамазановым и руководителем управления указанного департамента Даулетбаевым, приказом ответственного секретаря министерства юстиции уволен с занимаемой должности руководитель Департамента юстиции Астаны Абилов.

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В целом, по данным О.Бектенова, с начала года 278 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 48 из них уволены.

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